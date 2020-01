Bonavista i la Canonja es manifesten contra IQOXE i tallen la carretera N-340

Una majoria de les prop de 500 persones que van participar en la marxa van lamentar les absències dels alcaldes Pau Ricomà i Roc Muñoz

Una cinquantena de famílies de Bonavista ja han presentat la pertinent documentació, amb la corresponent denúncia presentada davant dels Mossos d’Esquadra, a l’associació de veïns del barri, per traslladar-les a l’assegurança de l’empresa IQOXE. El motiu són els danys ocasionats en habitatges del barri a causa de l’explosió mortal que es va produir en aquesta indústria química la tarda del passat 14 de gener. Aquesta informació, facilitada per la presidenta de l’organització veïnal, Loli Gutiérrez, va ser el preludi de la manifestació convocada per diferents entitats en senyal de protesta per l’accident. Gutiérrez va apuntar que, en una de les cases, «les esquerdes es fan més grans», i va estimar que, finalment, «poden ser prop de 200 les famílies que denunciïn danys als seus habitatges».

La manifestació d'aquest dimarts a la tarda ha reunit prop de cinc-centes persones, entre les aportades, majoritàriament, per Bonavista i el veí poble de la Canonja. En tot moment la sensació ha estat que no es tractava d’una manifestació convocada per la ciutat de Tarragona, sinó per un dels seus barris, el localitzat més pròxim al polígon químic Sud. Aquest ha estat un sentiment generalitzat que han fet palès els manifestants, els quals han lamentat les absències dels alcaldes de Tarragona, Pau Ricomà, i de la Canonja, Roc Muñoz. Tot i que Gutiérrez ha dit que Muñoz «s’ha disculpat perquè està en una reunió molt important», la intervenció no ha convençut els manifestants, que han respós amb una sonora xiulada. Uns dels veïns s'ha aproximat al sistema de megafonia i ha agafat el micròfon per dir: «Aquí hauria d’haver-hi 20.000 persones i no els quatre gats que hi som». La frase ha reflectit el sentir de molta gent, que no s'ha trobat suficientment acompanyada tenint en compte la importància de l’accident a IQOXE i «la por que molts encara tenim al cos», ha dit un dels veïns. Altres corejaven «on estan les sirenes, les sirenes on estan».

Les dues capçaleres de la manifestació, la que ha sortit de Bonavista i la de la Canonja, han confluit a la carretera N-340, que ha estat tallada prop de mitja hora. El punt de trobada ha coincidit amb la carretera d’accés a les instal·lacions d’IQOXE. Marta Arjona, representant de l’Associació la Canonja 3, de caràcter mediambiental, ha llegit un emotiu i reivindicatiu manifest. Abans d’iniciar-se la lectura del contingut, han sonat unes sirenes mitjançant la megafonia. Arjona ha dit que quan va produir-se l’explosió a IQOXE «ningú va advertir que ens havíem de confinar» i dues setmanes després de l’accident «es manté la desinformació: no sabem per què va explotar i potser no ho sabrem mai».

Per altra banda, Arjona ha afirmat que «no podem normalitzar» els incidents que es produeixen a la indústria química instal·lada al Camp de Tarragona, «ni els fums de tots colors que hi surten». Més endavant, ha dit que «volem una indústria química neta, segura, que sigui una bona veïna», i ha assegurat que «s’ha acabat el temps de consentir, de mirar cap a un altre costat, perquè mereixem viure segurs». Arjona també ha dit que «ens volen tapar els ulls amb benes i la boca amb canapès».