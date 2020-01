Mor una dona atropellada a la C-31 a Calafell

Amb aquesta víctima, són 8 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya

El Servei Català de Trànsit informa que aquesa matinada hi ha hagut un sinistre de trànsit amb una víctima mortal al punt quilomètric 140 de la C-31, a Calafell (Baix Penedès).Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 03:16 h.Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha atropellat una persona i aquesta ha mort. Es tracta d’una dona d’una edat aproximada de 50 anys que encara no s’ha pogut identificar. El conductor del turisme ha donat resultat negatiu a la prova d’alcoholèmia i drogues.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.