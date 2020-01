El Vendrell enceta l'any de la Capital de la Cultura Catalana amb un centenar d'actes que projectaran el teixit associatiu

Els membres Lax'n Busto, amb Pemi Fortuny al capdavant, han interpretat el nou himne del Vendrell. Ho han fet acompanyats al piano per Anna Urpí, que també n'ha fet els arranjaments, i dels membres de la Coral El Petit Estel, el Cor Joves Veus, del Cor Orfeó Parroquial, de la Coral Polifònica Joan Toldrà del Vendrell i dels Cors Zongora i Veus Blanques de l'Escola Municipal de Música Pau Casals. La seva lletra ha estat creada per la Gemma Ventura mentre que Carlota Baldrís n'ha compost la música. Els músics han tocat dues vegades l'himne que ha aixecat aplaudiments entre el públic.Prèviament, el president de l'organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, ha afirmat que estan «segurs» que el Vendrell serà «una nova gran capital de la cultura catalana». «El 2020 marcarà un abans i un després al municipi, no només en l'àmbit cultural, sinó també en ser un model de participació ciutadana, inclusiva i transversal», ha subratllat Tudela. També ha intervingut la secretària general del departament de Cultura, que ha llegit una carta del president de la Generalitat, Quim Torra. El cap de l'executiu no ha assistit a l'acte perquè el Govern ha decretat dos dies de dol per les morts causades pel temporal Gloria. En la missiva, Torra s'ha compromès a visitar el municipi i a rebre les autoritats a Palau.Pel que fa a l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha posat en relleu el teixit associatiu del municipi, format per una vuitantena d'entitats socials i culturals i, també, ha destacat els personatges il·lustres de la vila vendrellenca. Per ell, l'any de la capitalitat és una «gran finestra» que aprofitaran per ensenyar «el millor» d'ells. «La cultura és el morter que barreja modernitat i tradició, és la cultura dels nostres avis i pares, dels nous veïns i la que fa aflorar la creativitat (...) la cultura és la nostra empremta», ha expressat el batlle.La programació de l'any de la capitalitat cultural conté un centenar d'actes, entre els quals destaquen l'acte principal que es farà a principis d'agost, un concert de música simfònica al mes de juliol per commemorar un concert que va fer el mestre Casals a la plaça Nova, i el Festival Internacional de Música Pau Casals. Amb tot, el gruix de la programació seran actes tradicionals, protagonitzats per les entitats.