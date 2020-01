Tarragona fa a FITUR els primers passos per adherir-se a l'Organització Mundial del Turisme i per tenir un parador nacional

El Patronat Municipal de Turisme està present a la principal fira internacional de turisme d’Espanya, en què ha reclamat també la parada de l’AVLO a Tarragona

Durant els primers tres dies a Fitur 2020, dedicats a l’àmbit professional, la delegació de Tarragona ha mantingut una intensa agenda amb prop de 25 actes, presentacions i reunions tant en solitari com amb el Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya, amb organismes de gestió turística, partners, turoperadors i diferents empreses. L’activitat ha servit entre d’altres, per assentar les bases per a l’adhesió a l’Organització Mundial del Turisme i per parlar de la possibilitat que la ciutat compti amb un Parador Nacional.El primer acte destacat tenia lloc el mateix dia de la inauguració de la Fira Internacional de Turisme Fitur a IFEMA Madrid, amb la presentació de Movie Travel, una ruta de viatges cinematogràfics per destinacions europees Patrimoni Mundial UNESCO que inclou Tarragona dins la prova pilot. L’endemà, dijous 23, la presidenta del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, Laura Castel, es reunia amb l’Organització Mundial de Turisme per assentar les bases per a l’adhesió a l’entitat el proper mes de juny.un conveni de col·laboració ambper promocionar activitats turístiques i culturals de Tarragona i oferirsobre la tarifa general a tots els assistents i expositors de les activitats relacionades amb la promoció del turisme de congressos. La presidenta del Patronat Municipal de Turisme va aprofitar la reunió per reclamar al director general de RENFE millores en matèria ferroviària a les comarques de Tarragona i la parada del nou tren d’alta velocitat ‘low cost’ a l’estació del Camp de Tarragona. El mateix dia es va renovar l’acord amb la central de venda de bitllets d’autobús Movelia per a la realització d’accions de promoció conjuntes.L’últim dia de les jornades professionals de FITUR, divendres 24, l’Alcalde de Tarragona, Pau Ricomà ha assistit a l’Assemblea d’Alcaldes del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya i amb el mateix grup, ha assistit a la reunió amb Paradores Nacionales per aprovar el Pla d’Acció 2020. En declaracions a Tarragona Ràdio, l’alcalde Ricomà ha afirmat que «estem treballant perquè Tarragona compti amb un Parador Nacional. Tarragona és una de les ciutats que no té parador i és una manera d’atreure turisme sostenible i de qualitat». Tant l’alcalde com la consellera de Turisme, Laura Castel, han avançat que una de les opcions passa per ubicar aquest equipament hoteler a la Part Alta. Durant el cap de setmana Tarragona continuarà amb la promoció dins de l’estand de la Costa Daurada, però ja en la part de la fira dedicada al públic general. L’horari de l’estand serà de 10 a 20 dissabte i de 10 a 18 h diumenge.Durant la mateixa jornada de divendres l’alcalde s’ha trobat amb el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, amb qui ha mantingut una petita conversa per traslladar-li les afectacions del temporal Gloria al territori. En la mateixa trobada l’Alcalde i la presidenta del Patronat Municipal de Turisme han traslladat al president del Govern i a la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, el projecte de tenir un Parador Nacional a les tres ciutats Patrimoni que encara no el tenen, entre elles Tarragona. L’alcalde Ricomà ha explicat també avui que ha enviat una carta al ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, per reclamar que el tren d’alta velocitat ‘low cost’ AVLO faci parada a Tarragona, ja que l’estació «dóna servei a una zona de més de mig milió d’habitants».