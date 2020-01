Sant Pere i Sant Pau celebra un ruta de tapes durant 10 dies

L’Associació de Veins La Unió ha estat qui ha possat en marxa la iniciativa que pretén promoure el comerç al barri

Actualitzada 25/01/2020 a les 19:52

Fins a 13 bars del barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau acullen des del passat divendres fins al diumenge 2 de febrer una particular ruta de tapes. En total, seran 10 dies en els quals tant els veïns del barri com tots aquells ‘forasters’ que s’hi vulguin apropar, podran gaudir d’una gran varietat de gustoses tapes. El president de l’Associació de Veins La Unió, Gabriel Muniesa, destaca que l’objectiu d’aquesta activitat és ajudar els bars durant «la pujada del més de Gener». Muniesa se’n mostra orgullós de l’alt nivell que presenten els establiment del seu barris: «He estat en altres rutes d’aquest estil i el nivell que oferim es molt superior», comenta. «Volem que la gent de Sant Pere i Sant Pau es mogui i faci vida al barri», reconeix Gabriel que es mostra «sorprès» per la rebuda que està tenint l’activitat. Ha estat tal l’impacte als bars que un d’ells ja ha comentat al president que «s’han quedat sense cervesa el segon dia».Divendres, el dia que va començar la ruta, en Gabriel, junt amb companys, un còmic i música, van visitar els establiments que hi participen amb les seves tapes, tot tastant els àpats que ofereixen els negocis de Sant Pere i Sant Pau.