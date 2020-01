L'Ajuntament de Tarragona inicia la neteja de les platges de Tarragona i anuncia noves accions els propers dies

Totes han quedat àmpliament afectades per acumulació de restes vegetals, així com residus sòlids

Actualitzada 25/01/2020 a les 18:20

Els consellers d'Economia i Neteja, Jordi Fortuny, i de Territori i Medi Ambient, Xavier Puig, comencen la neteja de la Platja Llarga amb la col·laboració dels equips de neteja municipals i persones voluntàries convocades per Salvem la Platja Llarga. Seguint els criteris de GEPEC, els equips han estat distribuint la planta marina cymodeocea per repartir-la per la platja per tal de regenerar les dunes i la sorra de forma natural. «És molt important entendre les funcions de les dunes, perquè són les que han salvat la platja llarga del temporal», ha afirmat Puig.

El consellers han recorregut les platges de Tarragona, que han quedat àmpliament afectades pel temporal Glòria. Totes les platges presenten una gran acumulació de restes vegetals (tant de fanerògames marines com d’algues) a tot el litoral, així com d’altres residus sòlids que el mar ha portat (tubs de plàstic, tubs d’obra, caixes, ampolles, etc.). Després de constituir un equip tècnic que avalua i traça el pla de recuperació de les platges, els regidors s’han sumat avui a la neteja de la Platja Llarga en col·laboració amb l’empresa de neteja FCC, i les entitats ecologies Salvem la Platja Llarga, així com membres de Gata, Greenpeace i voluntaris de totes les edats.

Durant el recorregut pel litoral tarragoní, els consellers de l’Equip de Govern també han constatat nombrosos desperfectes d’elements trencats o malmesos (tubs, murs...), a causa de la gran força de l’aigua i la seva àmplia penetració a la part del litoral terrestre. En aquest sentit, s’han perdut un gran nombre de passarel·les i papereres de platja, desaparegudes pels efectes del temporal. També hi hagut han quedat desplaçades del seu lloc les dutxes de les platges i també s’aprecia una pèrdua d’un gran volum de sorra que el temporal s’ha endut. «Els efectes han estat devastadors. Trigarem a tenir-les a punt, per això hem decidit no perdre ni un dia. Entre moltes altres coses, caldrà refer la instal·lació completa de subministrament d’aigua a la totalitat de les dutxes de totes les platges», ha explicat Jordi Fortuny. I ha afegit: «Avui hem fet les primeres tasques de reconeixement i de neteja de material per fer pas, com és el pont que travessa cap a la platja Llarga des del Tennis Tarragona. En les setmanes vinents acabarem d’avaluar tots els danys».

Noves accions els propers dies

Els pròxims dies el Govern Municipal anunciarà noves accions per recuperar la costa tarragonina que faran conjuntament amb les entitats ecologistes. «Tenim el canvi climàtic a les portes de les nostres platges, per això agraïm de cor la col·laboració entre la ciutadania, les entitats i l'Ajuntament per defensar les nostres platges; hem d'evolucionar cap a un desenvolupament molt més sostenible que preservi els espais naturals i ho hem de fer plegats», han afirmat Puig i Fortuny.

El detall dels desperfectes per platges és el següent:

MIRACLE

· 10 unitats de papereres

· 7 punts de reciclatge de 3 unitats

· 14 passarel·les

ARRABASSADA

· 8 unitats de papereres

· 6 punts de reciclatge de 3 unitats

· 40 passarel·les

SAVINOSA

· 4 unitats de papereres

· 4 punts de reciclatge de 3 unitats

· 12 passarel·les

CAPELLANS

· 1 punts de reciclatge de 3 unitats

· 5 passarel·les

· 1 dutxa

LLARGA

· 15 unitats de papereres

· 10 punts de reciclatge de 3 unitats

· 32 passarel·les