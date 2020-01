El Gimnàstic de Tarragona convoca 18 jugadors pel partit de l'Andorra

L’equip grana ha oficialitzat la llista de jugadors que viatjaran al Camp d’Esports Prada de Moles

Actualitzada 25/01/2020 a les 19:35

El Nàstic arriba a la jornada 22 de la temporada 2019/2020 amb la moral alta després de la victòria fa una setmana al Nou Estadi davant el Barça ‘B’. Per l’enfrontament amb el cinquè classificat de la lliga, el Futbol Club Andorra, Seligrat enviarà a 18 jugadors.A la porteria estan convocats Bernabé i Arnau Riera. Al mig del camp, Seligrat ha cridat a Bonilla, Goldar, J. Rodríguez, Albarrán i Pol D. Pel que fa al mig del camp hi trobem a Javi Márquez, Brugué, Fran Miranda, Pol Ballesteros, Ferran, Montero i Sanz. Finalment, Gerard Oliva, Habran J.R., J. Pereira i Pedro viatjaran a Andorra com a davanters convocats.Com era d'esperar, el tècnic no ha convocat Viti i Petcoff, suspesos de sou i feina pel club grana.