Dilluns s'iniciaran les obres d'ampliació de la vorera del Carrer Pons d'Icart

L'objectiu és facilitar l'accés rodat dels vianants

Actualitzada 25/01/2020 a les 13:41

El proper dilluns dia 27 de gener s’iniciaran les obres d’ampliació de la vorera del carrer Pons d’Icart, que toca a les façanes, des de la intersecció del carrer Adrià fins a la Baixada del Toro, en un metre per tal de facilitar l’accés a la passarel·la del Miracle, especialment per a per a persones amb mobilitat reduïda.Les obres d’ampliació de la vorera tindran una durada de tres mesos i consistiran en la creació d’una plataforma única amb vorera i calçada diferenciades pel paviment i pilones per delimitar el vial. Durant el temps que durin les obres es tallarà la circulació en aquest tram de carrers i només hi tindran accés els veïns. Les obres han estat adjudicades a Bosir SA i Covan, que col.locarà els elements viaris, en total el cost econòmic és de 112.588 euros més IVA.El conseller de Territori de l’Ajuntament, Xavi Puig, ha manifestat que «amb la renovació i ampliació de la vorera del carrer Pons d’Icart es millorarà l’accessibilitat dels vianants pel tram que enllaça la Rambla Nova amb la passarel.la que uneix el centre de la ciutat amb la platja del Miracle, mitjançant un recorregut adaptat».L’àmbit d’actuació contempla una superfície aproximada de 1.195,317mi va des de la intersecció del c/ Pons d’Icart amb el c/ Adrià fins l’encreuament amb la Baixada del Toro i amb la Via William J. Bryant.