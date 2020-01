Apareix una taca de combustible a les aigües del Port de Tarragona

L'enfonsament de dos embarcacions degut al temporal Gloria podria haver estat la causa

L'aparició d'una taca de combustible ha fet activar el protocol conseqüent en aquests casos per part de les autoritats del Port de Tarragona.Una pneumàtica de la Creu Roja del Port de Tarragona ha fet una primera inspecció a la mitja tarda d'aquest dissabte i, tot i que en un primer moment no s'ha decidit aplicar mesures addicionals, finalment s'ha activat el PIM (Pla Interior Marítim) per part del Port Esportiu de Tarragona i, en conseqüència, s'han col·locat barreres aquàtiques del Port Esportiu per si hi havia «més vessaments», segons ha explicat a través de Twitter Josep Cruset, President del Port de Tarragona.