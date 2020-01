Oriol Vázquez, escollit nou president local del PDeCAT de Tarragona

Agafa el relleu de Quim Amorós, qui va dimitir del càrrec el passat novembre

Actualitzada 24/01/2020 a les 14:09

Oriol Vázquez ha estat escollit per unanimitat nou president del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) a Tarragona pel Comitè Executiu Local. Vázquez agafa el relleu de Quim Amorós, qui va dimitir del càrrec el passat novembre.



«El PDeCAT ha de continuar sent l’instrument a través del qual puguem assolir els objectius que entre tots i totes vàrem fixar en la fundació del partit», ha manifestat Vázquez. El nou president ha destacat la importància del fet que «Tarragona segueixi ferma i combativa davant les contínues vulneracions de drets fonamentals més elementals que estan patint els presos polítics i els exiliats».El nou president local també ha assenyalat la ferma voluntat «de continuar treballant en el sòlid i viu projecte de ciutat encapçalat pel grup municipal de Junts per Tarragona amb l’objectiu de construir, entre tots i totes, la ciutat i el país que volem i mereixem».Oriol Vázquez està vinculat al partit des de fa molts anys, va ser militant de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), està afiliat al PDeCAT des de la seva creació, forma part del Comitè Executiu local des del 2016 i és vicepresident de la Vegueria del Camp de Tarragona. En les eleccions municipals del passat mes de maig va ser el candidat número 6 de la candidatura de Junts per Tarragona liderada per Dídac Nadal.Oriol Vázquez és advocat especialitzat en dret laboral i civil. Membre actiu del teixit cultural tarragoní, és portador de l’Àliga de Tarragona i soci d’Òmnium Cultural. Entre altres, també és soci de les ONG Metges sense Fronteres i Open Arms.