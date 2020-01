La rectora de la URV, nova presidenta de l'Associació Catalana d'Universitats

Els seus objectius fundacionals són defensar els interessos de les universitats públiques i el seu paper en la societat

La rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, María José Figueres, és la nova presidenta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) en substitució del seu homòleg de la UB, Joan Elias, ha informat aquest divendres l'ACUP.El càrrec es renova cada any al costat de la resta de la junta directiva, que formen ara la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix, com a vicepresidenta, i la presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, Montserrat Vendrell, com a vicepresidenta segona.Formen així mateix part de la junta directiva la presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona, Rosa Núria Aleixandre, com a vicepresidenta tercera, i el rector de la Universitat de Barcelona i fins ara president de l'ACUP, Joan Elias, com a secretari.María José Figueras (Tarragona, 1953) és rectora de la URV des del maig del 2018. Especialitzada en microscòpia electrònica per la Universitat de Groningen (Països Baixos), es va integrar com a professora de la UB el 1979.Des del 1988, l'actual presidenta de l'ACUP ha desenvolupat la carrera docent i investigadora a la URV, concretament a la Unitat de Biologia i Microbiologia del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, on va ocupar la càtedra de Microbiologia el 2001.La rectora de la URV també ha estat assessora científica de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), del programa ambiental de les Nacions Unides, de la Comissió Europea i de l'Agència Catalana de l'Aigua en temes relacionats amb la contaminació microbiològica de l'aigua.A més, és membre de la junta directiva de la Societat Espanyola de Microbiologia i entre el 2015 i el 2018 ha estat ambaixadora de la Societat Americana de Microbiologia a Espanya.L'ACUP es va crear el 2002 i en formen part la UB, la UAB, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).Els seus objectius fundacionals són defensar els interessos de les universitats públiques i el paper de les universitats en la societat, projectar les universitats internacionalment i promoure projectes singulars o estratègics de col·laboració.