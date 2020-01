L'alcalde de Tarragona proposa crear una Agència de Seguretat Química

Ricomà ha fet aquesta proposta al president de Govern, Pedro Sánchez, en una trobada a la fira de turisme Fitur a Madrid

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha plantejat avui la creació d'una Agència de Seguretat Química després de l'explosió de la planta IQOXE al polígon sud de Tarragona, que va causar tres morts, set ferits i múltiples desperfectes.Segons ha informat l'Ajuntament, Ricomà ha fet aquesta proposta al president de Govern, Pedro Sánchez, en una trobada a la fira de turisme Fitur a Madrid.La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, que ha acompanyat durant la visita a el president, s'ha compromès a acudir a Tarragona per parlar sobre aquesta proposta, ha assenyalat el consistori.«És molt important que s'impliqui l'Estat en el control de la seguretat de les empreses químiques», ha assenyalat l'alcalde.Segons Ricomà, «una agència estaria bé per extremar al màxim totes les mesures» ja que «necessitem fer les coses millor» per «recuperar la confiança de la ciutadania».