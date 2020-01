L'Ajuntament constitueix un Comitè Tècnic per fer seguiment de la recuperació de les platges tarragonines

La crescuda de l’aigua ha comportat una disminució important de la sorra

Aquest matí s’ha constituït a l’Ajuntament de Tarragona un Comitè tècnic de seguiment de les actuacions que s’han de desenvolupar per recuperar les platges de Tarragona, des del Miracle fins a Tamarit, arrel del temporal Glòria d’aigua i vent que ha patit Catalunya i altres comunitats en els darrers dies. La reunió ha estat presidida pels regidors de Territori, Xavi Puig, i de Neteja, Jordi Fortuny, que han fet una primera avaluació de la situació juntament amb els tècnics municipals de neteja, medi ambient, brigada municipal, enginyeria i domini públic, entre d’altres.La crescuda de l’aigua ha comportat una disminució important de la sorra i ha portat molts sediments i brutícia a primera línia de costa.La borrasca Glòria ha provocat en la majoria de platges el trencament de les passarel·les d’accés a la sorra, la desaparició de paperers, escomeses de les dutxes i rentapeus, etc. També han desaparegut els tancaments de les dunes, que caldrà reposar.Les actuacions municipal aniran encaminades a netejar les platges i reposar els elements trencats o desapareguts, per tal de que el més aviat possible la ciutadania pugui gaudir de l’aigua, la sorra i les zones de l’entorn.El temporal ha provocat que en algunes platges aparegui la planta Cymodocea nodosa, també anomenada 'corretjola', i s’ha especificat que s’intentarà conservar en la mesura que sigui possible ja que les restes d’aquesta planta marina ajuden a fixar la sorra i a regenerar les platges.El Comitè tècnic de seguiment ha acordat demanar ajuda econòmica a la Direcció General de Costes de l’Estat per afrontar i resoldre els desperfectes que ha produït el temporal a les platges tarragonines. A la reunió també s’ha tractat de la possibilitat de demanar aportació de sorra per a les platges que sigui necessari.El conseller de Territori, Xavi Puig, ha manifestat que «estem en contacte amb les entitats ecologistes per mirar de fer sinèrgies en un entorn estimat per tots i compartit. Les dues properes setmanes seran claus per valorar el retorn natural de les sorres que s'ha endut la llevantada. Que el temps ens ensenya que abans d'actuar ràpid cal actuar bé. No podem negar el canvi climàtic: el tenim aquí; hem de preservar els espais naturals i tenir un creixement més social i sostenible».