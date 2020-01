El PSC presenta 18 al·legacions als pressupostos municipals

La portaveu, Sandra Ramos, té assumit que el govern les rebutjarà a la comissió informativa d’avui

Actualitzada 23/01/2020 a les 21:25

El Grup Municipal del Partit Socialista de Tarragona va presentar un total de 18 al·legacions als pressupostos municipals de l’Ajuntament, per un valor total de 2,9 milions d’euros. Tot i que la seva portaveu, Sandra Ramos, té assumit que seran rebutjades per part del govern a la comissió informativa que se celebra avui, defensa que la seva feina és detectar les mancances que poden tenir els comptes i posar-les en consideració: «És el que volíem portar a la reunió amb l’equip de govern en què ens havien d’ensenyar els pressupostos, però finalment no ens els van presentar».

El gruix de les inversions que els socialistes presenten en aquestes al·legacions recau en l’1,5 milions d’euros que demanen destinar a la construcció d’un nou edifici de l’OMAC al solar municipal de la Rambla Vella: «Actualment el consistori està pagant mig milió d’euros anuals pel lloguer de l’actual edifici on es troba l’OMAC. Ara que el consistori té capacitat per invertir, hauria de construir un nou edifici i en tres anys estaria amortitzat», va defensar Ramos. Una altra de les inversions que plantegen els socialistes és la de destinar 400.000 euros al projecte de la Tabacalera. En aquest sentit, es tractaria, principalment, d’arranjar els jardins interiors perquè és poguessin obrir a la ciutadania. Sobre això, Josep Fèlix Ballesteros va dir que cal continuar amb els projectes ja iniciats per governs anteriors, com passa també amb el de l’antic preventori de la Savinosa, «perquè si no, ens trobarem que cada quatre anys entrarà un nou govern i no s’acabarà cap dels grans projectes iniciats».

Pel que fa a la mobilitat, a les al·legacions presenten una partida per incrementar en 50.000 euros l’aportació municipal a l’EMT. Ramos va defensar que això revertiria, en part, les pèrdues de l’empresa municipal de transport causades per la disminució del preu de l’autobús. En l’àrea d’esports, van lamentar la retallada de les subvencions al Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau i al Club Ciclista Camp Clar. Ballesteros va dir que no és just retallar l’aportació a aquestes dues entitats per haver saldat el seu deute «quan són els que han fet les coses bé. Sense aquesta ajuda poden retornar a la situació econòmica crítica de què ja han sortit. El lògic seria anar disminuint la subvenció progressivament, en un període de cinc anys, per exemple».