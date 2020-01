El govern regularà la cessió de locals a entitats amb una nova ordenança

Hermán Pinedo reconeix el «descontrol» en aquest sentit i creu que abans de l’estiu ja s’haurà pogut aprovar al plenari

Actualitzada 23/01/2020 a les 21:33

El regidor de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona i responsable de les entitats de la ciutat, Hermán Pinedo, assegura, en declaracions a Diari Més, que el govern està redactant una nova ordenança que regularà la cessió dels locals municipals a les entitats. «Fins ara, desgraciadament, els locals es donaven a dit, segons la directriu del polític de torn. La intenció d’aquesta ordenança és acabar amb això», explica Pinedo, que afegeix que «ni jo ni ningú que vingui darrere meu pugui dir ‘tu sí que tens un local i tu no tens un local’». L’edil d’En Comú Podem apunta que aquesta nova ordenança es troba en fase d’esborrany i calcula que el pròxim mes de febrer es convocarà la comissió tècnica. A partir d’aquesta, que comptarà amb la participació de tècnics de l’ajuntament i d’un representant de cada formació política, i amb l’esborrany del qual ja es disposa, s’acabarà d’enllestir l’ordenança que Pinedo espera poder aprovar al plenari abans de l’estiu, «si tots els grups polítics ho consideren així».

Amb aquesta ordenança, Pinedo defensa que el repartiment dels espais a les diferents associacions ciutadanes es farà amb «criteris purament tècnics». La idea és que les entitats presentin les activitats que voldran dur a terme al local i, entre altres condicions, es tindrà en compte que no tinguin un altre espai. Pinedo diu que, «evidentment», les que ja estan instal·lades tindran prioritat, dins un termini lògic, per adaptar-se a la nova normativa i «l’objectiu és repartir amb justícia i que les entitats que ja tenen local el mantinguin, amb les condicions regulades per l’ordenança, i que les que no en tinguin puguin accedir a un».

El regidor explica també que una de les propostes que portaran a la comissió tècnica serà que es premiï el fet de compartir espais, «perquè ara tenim entitats a Tarragona que es neguen a compartir locals municipals». En aquest sentit, Pinedo té clar que totes les associacions tindran dret a disposar d’un local amb exclusivitat, però remarca que «no se les premiarà com a les que vulguin compartir local. A l’esborrany també es contempla que les entitats que divideixin espais tinguin beneficis, de manera que a aquestes els interessi conviure amb una altra. El regidor explica que moltes entitats necessiten local i lamenta que «desgraciadament n’hi ha pocs i alguns en mal estat». En aquest sentit, Pinedo afirma que una de les intencions del govern és la de millorar aquests espais municipals. Actualment, les cessions de locals a les entitats estan paralitzades a l’espera de què s’aprovi l’ordenança municipal.

La Torre Forta en desús

Fa unes setmanes, en declaracions a aquest mitjà, el president de la Coordinadora d’Entitats (CET), Àngel Juárez, va criticar el mal estat en què es trobava la Torre Forta, l’edifici històric al voltant del qual es va construir el barri de Ponent que porta el mateix nom, i va lamentar també que l’espai es troba en desús quan es podria aprofitar per solucionar aquesta problemàtica dels locals per les entitats. Sobre això, Pinedo assegura que estan estudiant quina funció li acaben donant, que han rebut peticions de diverses entitats, però encara no saben si l’oferiran a la ciutadania o li donaran un ús municipal.