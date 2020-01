Veïns de la urbanització Entrepins porten més de 24 hores sense electricitat i telèfon

El temporal va provocar que dimarts caigués un pi sobre un cablejat elèctric i de telefonia i el malmetés

Actualitzada 23/01/2020 a les 10:54

Una quinzena de veïns de la urbanització Entrepins de Tarragona es troben des de dimarts per la tarda incomunicats. Com a conseqüència del temporal Gloria, un pi d'un habitatge particular va caure al damunt d'uns cable de la xarxa de subministrament elèctric i de telefonia, deixant-los sense servei.Els veïns van alertar als Bombers, a la Guàrdia Urbana i a Endesa sobre la incidència, ja que els cables es van trencar i alguns d'ells tocaven a la via pública. Una patrulla es va dirigir a la zona i va tallar el carrer per evitar cap accident. Els Bombers, per la seva banda, no van poder treballar-hi perquè no s'ha tallat la corrent dels cables afectats, segons expliquen els veïns.A més de no tenir electricitat ni telefonia molts d'ells han patit desperfectes en electrodomèstics a causa de la sobrecàrrega de tensió que hi ha. Mentre que a les cases que si que tenen subministrament enseguida els salten els diferencials.A hores d'ara, el cablejat es troba igual, tot i la insistència dels veïns que han seguit alertat a la companyia i a la resta de cossos de seguretat de la perillositat que el cablejat estigui penjant.«Estem sense aigua calenta, sense calefacció, els aliments de la nevera se'ns han fet malbé», explica una afectada, a qui la incidència li ha danyat els electrodomèstics de la cuina. «La casa sembla un frigorífic», ha lamentat.Els veïns, que comprenen que el temporal ha causat moltes incidències al territori, lamenten que no se'ls hagi donat cap explicació ni una solució a curt termini com seria la instal·lació d'un generador provisional. «Cada cop que consultem el mapa d'avaries d'Endesa, l'hora de restabliment del servei s'endarrereix», finalitza la veïna afectada.