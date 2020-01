La Comissió del Nomenclàtor proposa set noms nous de carrers a Tarragona

Tres son de dones històriques: Neus Català, Elisa Cardona i Pilar Pradells

Actualitzada 23/01/2020 a les 15:21

Aquest dijous 23 de gener s’ha celebrat la Comissió del Nomenclàtor per tal de portar a aprovació les propostes de set noms de carrers presentades des de l’anterior reunió i el tractament de les noves sol·licituds presentades.En aquest sentit, s’ha iniciat el tràmit pel que fa al nom d’aquests carrers i places, per tal de donar audiència als interessats, als qui ho han proposat, les associacions de veïns i als ciutadans en general. A partir d’aquí es posarà en informació pública durant un mes per a la seva aprovació final.D’una banda s’ha proposat el nom de Forn del Call al carrer ubicat entre la Plaça dels Àngels i la Plaça del Rei, amb motiu d’un forn jueu existent en aquella mateixa zona.També s’ha posat damunt la taula el nom de Camí de les Fonts a un carrer que dona accés a la zona de Pou Boronat, i s’ha proposat el nom carrer de Renau a l’antic camí de Sant Pere, 1 entre Ematsa i la Muntanyeta. En aquest darrer cas es substituiria un nom provisional o no oficial, per un de definitiu.Així mateix i pel que fa a la voluntat del govern «de promoure noms de dones històriques i de valors universals i apropar-nos a una toponímia més propera, sempre d’acord amb les propostes presentades», el portaveu de l’equip de govern, Xavi Puig, ha donat a conèixer la proposta dels noms de Neus Català, Elisa Cardona i de Pilar Pradells.Pel que fa a Neus Català i Elisa Cardona anirien al Pla Parcial 1 ubicat a la carretera de Valls. I el de la històrica militant del PSUC i fundadora de l’Associació de Veïns de Torreforta, Pilar Pradells i Sabaté, que substituiria el nom de la plaça ubicada davant del Centre Cívic de Torreforta, coneguda com a Plaça Tarragonès.Davant de l’Hospital Joan XXIII també s’ha proposat, a la plaça ubicada entre els carrers Set Lledoners, Joan Ruiz i Porta i Macià Mallol i Bosch, que passi a dir-se Plaça dels Metges i les Metgesses.