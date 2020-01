L'Hospital Universitari Joan XXIII inaugura una biblioteca infantil a les urgències pediàtriques

Els llibres són donació dels organitzadors de 'La setmana del llibre en català'

El passat setembre va tenir lloc la 35a setmana del llibre en català, organitzada per l’Associació d’editors en llengua catalana que, tradicionalment, té lloc a l’Avinguda de la Catedral, a Barcelona. En aquesta trobada les editorials que editen en català posen a l’abast del públic les seves publicacions més recents i també d’anteriors, mostrant un gran ventall de llibres i temàtiques per a totes les edats i preferències. Durant La Setmana es crea un espai anomenat 'La petita llibreria' on les editorials expositores aporten els seus llibres infantils i juvenils, on els infants i les famílies que visiten La Setmana poden llegir, consultar i remenar aquests llibres.Un cop acabada La Setmana aquests llibres es donen a una entitat social i, enguany, han fet donació dels llibres al Servei de Pediatria de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. La cap del Servei de Pediatria, la Dra. Ester Castellarnau, i la Sra. Silvia Uruén, supervisora d’infermeria d’Urgències, han expressat la seva satisfacció per aquesta donació: «És una molt bona iniciativa. Ofereix una activitat lúdica als nens i nenes que acudeixen a les urgències pediàtriques de l’Hospital i, a més, també serveix per fomentar la lectura des de ben petits i per respectar els llibres».Després d’uns anys de celebració, l’any 2010, la Comissió Organitzadora de La Setmana va voler comptar amb la col·laboració d’altres actors igual de rellevants en el món de la lectura com són les llibreries, les revistes i, l’any 2012, també les biblioteques.La Setmana del llibre en català s’ha consolidat com la trobada entre lectors, llibreries, editorials i revistes que editen en català. És una molt bona oportunitat per trobar les últimes novetats, per recuperar antics fons editorials i alhora gaudir, a la fresca, de lectures de llibres en la veu de reconeguts autors, actors i periodistes; assaborir sopars literaris, participar en tertúlies i taules rodones, així com viure nits de música, cinema i d’espectacles per a tota la família.