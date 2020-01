L'Arquebisbat proposa que l'edifici del Seminari tingui ús hoteler

La institució eclesiàstica vol aprofitar una cinquantena d’habitacions en desús per finançar el manteniment de l’edifici

Actualitzada 22/01/2020 a les 19:53

L’Ajuntament de Tarragona i l’Arquebisbat negocien la proposta de la institució eclesiàstica de donar un ús hoteler a la cinquantena d’habitacions en desús del Seminari per finançar el manteniment de l’edifici situat al carrer més elevat de la ciutat. Des de l’Ajuntament de Tarragona, el regidor de Territori, Xavi Puig, ha manifestat que «veiem amb bons ulls aquesta iniciativa de l’Arquebisbat perquè implicaria un augment de les places hoteleres i perquè pot generar sinergies amb les convencions i congressos que se celebren al Seminari». Tot i això, el consistori considera que una operació d’aquestes característiques requereix una contraprestació pública en benefici de la ciutat. En aquest sentit, des del govern municipal proposen que l’Arquebisbat cedeixi a la ciutat l’espai que permeti el passeig per la part de la falsa braga que està just sota la muralla.

Es tracta dels jardins que hi ha sota el passeig arqueològic que voreja part de l’estructura de l’època romana, que van des del Camp de Mart fins al Roqueral. «Aquest passeig i els seus jardins permetria que els ciutadans de Tarragona i les persones que visiten la ciutat gaudissin del fortí del segle XVIII i també seria un increment important dels espais verds de la ciutat», celebra Puig, que afegeix que «guanyes un parc i un espai, que molta gent no sap ni que tenim, amb una perspectiva nova i diferent de la muralla».

El també regidor d’Espais Públic del consistori, assegura que molts turistes i habitants de la ciutat que visiten el passeig arqueològic, que comença al Portal del Roser, no saben com tornar al punt inicial quan arriben a l’acabament del passeig. «Alguns intenten tornar pel passeig Torroja però és una mica complicat. Amb l’obertura de la falsa braga, crees un itinerari circular pel qual pots tornar quan acabes la visita del passeig arqueològic», explica Puig. L’edil republicà però, defensa que l’Arquebisbat encara no ha acceptat la contraproposta del consistori, tot i que assegura que «ara mateix estem en fase de converses, amb bona disposició per les dues parts, i esperem arribar a un bon acord».

Un cop es conegui si l’Església cedeix l’espai a la ciutat, el govern començarà a estudiar quina és la millor manera de gestionar la zona que, segons Puig, la intenció és que sigui una continuació del passeig arqueològic però a la vegada un parc independent, al qual s’hi pugui accedir, tant pel Camp de Mart com pel Roqueral, sense necessitat de pagar entrada. «Volem que sigui un espai que el pugui aprofitar tothom», sosté Puig. El regidor considera que, si s’arriba a un acord en aquest sentit, «hi surt guanyant l’Arquebisbat i hi surt guanyant la ciutat de Tarragona». Finalment Puig reconeix que a l’espai s’hi haurien de fer una sèrie d’arranjaments i d’inversions per «retornar-li el caràcter de passeig».

Un aparcament al Roqueral

Per altra banda, Puig explica també que s’està considerant la possibilitat d’aprofitar l’emplaçament del Roqueral com un aparcament. «En aquest sentit també hi ha ganes d’entendre’ns, ja que pot ser d’utilitat per les dues parts», diu Puig, que destaca que aquesta proposta es troba encara en una fase inicial i cal detallar com es gestionaria.