L'accés a la llera del riu Francolí a Tarragona tancat per inundacions

Actualitzada 23/01/2020 a les 15:25

L'accés a la llera del riu Francolí a Tarragona es troba tancat des d'ahir per nit per la quantitat d'aigua que baixa a causa del temporal, segons ha explicat el conseller de Seguretat Ciutadana i Ensenyament, Manel Castaño. «El més afectat és el litoral, les platges han quedat molt malmeses», ha lamentat. També es manté tancat l'accés a la platja de l'Arrabassada a causa de l'acumulació de sorra a la calçada.Anit també es va tancar les entrades al polígon Entrevies per acumulació d’aigua, tot i que aquest matí s'ha reobert amb normalitat. A més del Camí Vell de Salou durant diverses hores.El Pla d'Actuació Municipal (PAM) es manté activat, en fase d'alerta, per risc d'inundació i d'onatge.