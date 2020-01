Dàmaris Gelabert acosta el seu nou espectacle a Tarragona

Actuarà a la Tarraco Arena el 10 de maig

Actualitzada 23/01/2020 a les 19:38

La musicoterapeuta, pedagoga i autora de cançons infantils Dàmaris Gelabert acostarà a Tarragona el seu nou espectacle ‘Mou el cos’, amb una actuació que tindrà lloc a la Tarraco Arena el 10 de maig del 2020 a les 18 hores. ‘Mou el cos’ és un concert per ballar i moure’s sense parar des del primer minut, destinat a un públic infantil i familiar.La cantant i compositora s’acompanya d’una flamant banda on, a banda de la seva veu principal, destaquen els acompanyaments vocals de Laia Martínez i Julen Gerrikabeitia, la trompeta de Gregori Hollis, el saxo tenor de Francesc Vidal, les guitarres d’Adrià Martínez, la bateria de Coqui Castells, el baix de Dimas Corbera i els teclats de Marc Mas, mentre que Adrià Gómez i Pau Bosch s’encarreguen de les llums i el so respectivament.Dàmaris Gelabert és una de les autores de cançons infantils més reconegudes de Catalunya. En els últims vint anys ha editat fins a setze discs de cançons, començant pel conegut ‘Tot sona!’ (1998) i acabant per l’últim ‘És l’Hora de l’Orquestra’, del passat 2019. Totes elles són peces musicals que es poden usar com a eina d’aprenentatge, sigui a les escoles o dins de l’àmbit familiar.Amb una intensa agenda d’actuacions, Gelabert compta amb un canal de YouTube amb gairebé dos milions de subscriptors, en el qual s’hi poden trobar tots els vídeos que ha enregistrat. Les entrades per l’actuació de la Tarraco Arena de Tarragona ja es poden comprar a la web Ticketplus.cat, a TarracoArena.cat i a les taquilles del Parc Central .