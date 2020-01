Castel demanarà explicacions de per què l'AVLO no pararà a Tarragona

Aprofitarà la seva condició de senadora i sumarà aquest greuge als de la nova variant del Corredor

La regidora de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragona i senadora d’ERC al Senat, Laura Castel, ha sol·licitat una reunió amb el Ministeri de Foment, Renfe i Adif per demanar explicacions sobre el fet que el nou AVE low cost de la companyia espanyola de trens, l’AVLO, no tingui parada a Tarragona. Castel considera que es tracta d’un greuge comparatiu de preus per un mateix recorregut. «Si tu ofereixes una línia de trens amb preus més barats únicament als viatgers de Barcelona i Madrid, l’afectació pels ciutadans Tarragona, Lleida, Guadalajara i Calatayud és molt important, perquè aquesta nova xarxa s’ha pagat amb els impostos de tothom i no només dels que en surten beneficiats», va lamentar la senadora. Castel reconeix que el llançament d’aquesta nova línia «és, segurament, una prova pilot», i creu que probablement s’estudia afegir més estacions al recorregut, però, ara per ara, defensa que això no està garantit i que per tant, en fa una valoració «negativa». «Un cop més passen de llarg i deixen sense trens als tarragonins», critica la regidora al consistori.

I és que a aquesta afectació sobre la qual Castel demanarà explicacions a les parts responsables, s’afegeix als greuges provocats al territori per la nova variant del Corredor del Mediterrani, que empitjora el servei en molts municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Castel celebra la seva doble condició de regidora i senadora, «fet que facilita portar temes locals a l’administració espanyola», ja que en cas contrari la gestió seria més lenta i complicada. Finalment, la republicana assegura que el mes de febrer es reprendran els plens al Senat, que, segons explica, han estat aturats durant gairebé un any de govern en funcions: «Hi plantejarem tots els greuges que tenim al territori».