Adjudicat el contracte d'instal·lació i manteniment de noves xarxes wifi

Té un import de 185.000 euros i els nous punts continuaran limitats a una velocitat de 256 kbps

Actualitzada 22/01/2020 a les 20:21

El passat 17 de gener es va ajudicar a l’empresa basca Unitronics Servicios Avanzados SLU el contracte de subministrament, instal·lació, configuració i manteniment de nou equipament per a la xarxa de telecomunicacions sense fils de l’Ajuntament de Tarragona. La convocatòria del concurs es va fer el passat 25 de setembre després que, al passat mes de maig, el consistori guanyés una subvenció europea juntament amb altres municipis. L’aportació de la UE per a cada municipi és de 15.000 euros i va destinada a la infraestructura. La totalitat del contracte –finançat, en la resta, per les arques municipals– ascendeix als 185.288,51 euros IVA inclòs i té una durada de tres anys. L’oferta guanyadora ha obtingut la major puntuació d’acord amb els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules.

Tal com ja va avançar Diari Més, els nous punts de connexió s’ubicaran a la Rambla Nova, Camp de Mart, Parc Saavedra i plaça Corsini. Alhora, l’Ajuntament apunta que el contracte permetrà millorar els punts de la plaça del Rei, l’edifici de la plaça Imperial Tàrraco-Espai Jove, el Teatre Tarragona i la Volta del Pallol.

Segons el conveni de WIFI4EU, la capacitat d’aquest wifi hauria de ser de 300 Mpbs, però la normativa de l’Estat espanyol fixa que el topall en els espais públics és de 256 kbps. D’aquesta manera, tant els nous punts com en els ja existents només podran funcionar a aquesta velocitat de descàrrega, limitada per la normativa.

En paral·lel, segons indica l’Ajuntament de Tarragona, també s’ha adjudicat el manteniment, renovació i instal·lació de nous punts del wifi municipal –equipaments municipals i no en via pública– per oferir nous serveis en llars d’infants i centres cívics, entre d’altres. Un servei que l’Ajuntament de Tarragona fins ara no tenia.

Un total de 167 localitats catalanes ja han obtingut la subvenció europea per universalitzar l’accés al wifi. Al Camp de Tarragona en són, de moment, 14: Falset, Riudoms, Torredembarra, Vilalba dels Arcs, Cornudella de Montsant, Montblanc, Rocafort de Queralt, Montbrió del Camp, Reus, Cunit, Calafell, Mont-roig del Camp, Pradell de la Teixeta i Tarragona. Les convocatòries no estan esgotades i aquells municipis que ho hagin sol·licitat podran tornar a optar a aquestes ajudes pròximament. El projecte europeu té en total un pressupost de 120 milions d’euros i la seva voluntat és arribar a entre 6.000 i 8.000 municipis europeus.

Tarragona et connecta

Aquest servei reforçarà la xarxa Tarragona et connecta, que es pot captar des de diferents espais municipals des de fa diversos anys. Els punts hauran de romandre actius durant els pròxims tres anys, segons es fixa a les bases de la subvenció, i podria entrar en funcionament a finals de 2020, dins dels 18 mesos de termini que imposa la Comissió Europea perquè es dugui a terme.

Tot i amb això, els usuaris es continuaran queixant de la manca de cobertura que ofereix –amb una velocitat de 256 kbps– i les limitacions que marca per exemple en descàrrega d’arxius, xats, transmissió de fitxers, trucades IP, etc.