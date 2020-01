Registrades una vuitantena d'incidències ahir a Tarragona pel temporal

Entre ells hi ha una vintena d'arbres caiguts i talls de trànsit per acumulacions d'aigua

Actualitzada 22/01/2020 a les 11:13

La Guàrdia Urbana de Tarragona va registrar durant la jornada de dimarts una vuitantena d'incidències a causa del pas de la borrasca Gloria per la ciutat. La majoria van ser per arbres o branques caiguts i pel despreniment d'objectes a la via pública. A la nit, la important acumulació d'aigua va causar diferents talls de trànsit a la zona de Ponent i a la franja litoral.Alguns del arbres caiguts van impactar damunt de vehicles estacionats, com en els casos d'ahir a la tarda i vespre de l'avinguda Maria Cristina, el carrer Menorca o Baró de les IV Torres. També es té coneixement de la caiguda d'arbres a les darreres hores als carrers Francolí, Montserrat, dels Ocells o a l'avinguda Boscos de Tarragona. Des de l'inici de l'episodi la Brigada Municipal té registrades la caiguda d'un total de 23 arbres a la ciutat.També van haver d'actuar per la nit en un sostre d'un edifici del Parc de Riuclar; un possible despreniment de façana en un habitatge d'Estanislau Figueras; o per la caiguda de teules d'un terrat a l’avinguda Ramón i Cajal.A partir de les nou del vespre, la forta tempesta que va caure va obligar a tallar durant bona part de la nit la circulació al vial lateral de l'N-340 a Campclar, a la Rambla de Ponent, al barranc de Comellar de Sant Ramon, a la C-31B al seu pas pel polígon Entrevies i a la platja de l'Arrabassada. La pluja també va comportar algunes afectacions a l'enllumenat públic en diferents zones de Llevant de la ciutat.La borrasca també ha malmès diferents passarel·les d'accés a les platges de la ciutat, així com el sistema d'abastament d'aigua de les dutxes de les mateixes platges.La Guàrdia Urbana, la Brigada Municipal, personal de neteja i el conjunt dels serveis municipals estan treballant per reestablir la normalitat a les zones afectades. Vuit membres de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil es van mobilitzar ahir a la tarda, realitzant tasques de suport als serveis municipals.Els parcs de la ciutat, el Passeig Arqueològic i el Fòrum de la Colònia romandran tancats, com ahir, durant tota la jornada. El Museu d'Història obrirà Casa Canals de 9 a 19 h.El Pla d'Actuació Municipal encara es manté activat pel risc de vent i de fort onatge. Segons les previsions, s’espera que a partir del migdia pugui tornar a ploure amb insistència al terme municipal.