L'ex primer ministre francès Manuel Valls visita Tarragona la propera setmana

Participarà com a convidat en un sopar-col·loqui que tindrà lloc a Les Fonts de Can Sala

Actualitzada 22/01/2020 a les 15:05

Manuel Valls, ex primer ministre de França, regidor a l'Ajuntament de Barcelona i líder de Barcelona pel Canvi, visitarà Tarragona el proper dia 30 de gener per participar com a convidat en un sopar-col·loqui que tindrà lloc a Les Fonts de Can Sala a les 20,30 hores i al qual es preveu que assisteixin més de 200 persones. Prèviament, Valls coneixerà de primera mà les inversions en seguretat i sostenibilitat de la indústria química de Tarragona i també es reunirà amb el sector turístic per a conèixer les perspectives de cara al 2020.L'ex mandatari del país veí, actualment establert a Barcelona, és el primer convidat de la Plataforma Futur amb Seny, de recent creació, que des d'un enfocament de transversalitat aglutina un ampli ventall de perfils vinculats principalment al món de l'economia, la universitat o la cultura, així com a diversos moviments veïnals i membres d’opcions polítiques de tendència moderada.Segons exposa el seu manifest, aquesta plataforma ciutadana, -que es presenta en societat a través d'aquest primer acte públic-, neix sota el denominador comú de la incomoditat amb el fons i les formes del 'Procés' per a propugnar una nova expressió de catalanitat, marcada pel seny, la capacitat de negociació, el pragmatisme i la responsabilitat. Futur amb Seny està oberta a tots els catalans que, sense renunciar a les seves arrels, desitgin un escenari de reflexió i de diàleg per avançar en la realitat territorial de Catalunya.La Plataforma Futur amb Seny neix amb el suport de la Associació d’Empresàries i Directives de Tarragona, Societat d’Estudis Econòmics i Unió d’Empresaris de Tarragona. Manuel Valls és el primer d'una llista de ponents amb els que ja s'han realitzat contactes preliminars. Entre ells es pot esmentar al Josep Piqué, ex ministre i president del Círculo de Economia; Joan Rosell, ex president de la patronal CEOE; el prestigiós comunicador Josep Cuní o l'ex rector de la URV Francesc Xavier Grau.