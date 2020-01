El servei de mediació de l'ICAT creix, sobretot en l'àmbit familiar

Actualitzada 21/01/2020 a les 19:26

El Servei d’Orientació a la Mediació (SOM) que ofereix el Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT), en col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat, ha incrementat de manera considerable la seva participació per resoldre, de manera dialogada, conflictes com els familiars o derivats de contractes de la propietat horitzontal, arrendaments discrepàncies entre veïns, com els més freqüents. L’any 2019 es van rebre 118 sol·licituds de mediació, enfront de les 70 que hi va haver el 2018, mentre que les mediacions van ser 58 als jutjats de la ciutat de Tarragona, mentre que un any abans en van ser 34.

Estela Martín, presidenta de la Comissió de Mediació de l’ICAT, i Anna Alcaraz, cap del Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres de la Generalitat, van presentar ahir del balanç del SOM del 2019, que van qualificar de «molt positiu». «Els resultats d’aquest servei gratuït que, en cas d’acord entre les parts implicades suposa evitar anar a judici, «són satisfatories», van dir. Martín va explicar que «el 61% de les mediacions es resolen en menys d’un mes, un temps molt curt tenint en compte que se solucionen temes que amoïnen la gent, i el 82% en un màxim de dos mesos». Tot i el creixement experimentat l’any passat per aquest servei, Martín va remarcar que el SOM «és poc conegut per la gent», per la qual cosa s’insistirà en la divulgació d’aquest procediment i «s’augmentarà i millorarà, d’acord amb la Generalitat».

En aquest context, Alcaraz va apuntar que «el problema de la mediació és la venda del producte i, per això, cada any intentem millorar aquest sistema que pot evitar arribar a judici». Alzaraz va comentar que la Generalitat treballa en la modificació del sistema per fer que «les sessions informatives de mediació siguin obligatòries, com ja succeeix en molts països europeus, ja que és una alternativa a la resolució judicial». El SOM «és una eina útil per millorar la vida» a persones que pateixen alguna mena de conflicte, i «evita costos emocionals», sobretot en el cas de separació de parelles amb fills.

Funcionament del sistema

El Servei d’Orientació a la Mediació es divideix en dos apartats. El primer consta en una sessió informativa i, si les parts estan d’acord, es procedeix a la mediació, va explicar Martín. No és necessari que demanin aquest servei totes les parts implicades. En el cas que només sigui una, «es contacta amb les altres per veure si accepten la mediació», va dir la lletrada.

El 2019 l’ICAT va dur a terme 167 sessions informatives, de les quals 118 van implicar la sol·licitud de mediació i 49 no van prosperar. Per altra banda, de les 118 tramitades, 58 ho van ser als jutjats de Tarragona, 50 als del Vendrell i 10 als de Valls. Per altra banda, de les mediacions finalitzades en el decurs del 2019, un total de 18 van ser amb acord de les parts i 10 sense acord.

El percentatge de sessions que acaben amb acord de les parts per sol·licitar la mediació va ser del 70,66% l’any passat, enfront del 53,03% del 2018. L’evolució ha estat significativa, ja que el 2016 el percentatge va ser del 40,28%, un any en el qual es van fer 211 sessions informatives, amb el resultat de 126 casos que el procés no va prosperar i 85 que van finalitzar amb acord per mantenir la mediació.

Pares i fills

Anna Alcaraz va manifestar que, en el cas de famílies que es trenquen, «la confidencialitat fa que les parelles es mostrin més sinceres i manifestin obertament les seves preocupacions». Un fenomen que es produeix en parelles que gairebé no es dirigeixen la paraula és que en la mediació «recuperen la confiança en el diàleg com a eina constructiva, fet que va en benefici dels fills», va dir. Per la seva banda, Martín va apuntar que la mediació contribueix a una solució «més ràpida» dels conflictes i «generen una fluïdesa que pot aportar resultats parcials, com per a exemple acordar amb quin membre de la parella passaran els fills les festes de Nadal». Martín i Alcaraz van coincidir a manifestar que, només pels acords puntuals als quals arriben les parelles i que beneficien els fills, «la mediació ja és positiva».