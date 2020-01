El llegat vital de Joan Martí Alanis

Una exposició mostra a Tarragona el vessant més personal del bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra

Actualitzada 21/01/2020 a les 20:20

L’exposició Joan de Ca Piroi, d’Alcover a Andorra. Records i imatges d’un religiós que va ser príncep es pot visitar des d’aquest dilluns al Vestíbul del Centre Tarraconense El Seminari de Tarragona. Es tracta d’una mostra interpretativa que gira al voltant de qui fou bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan Martí i Alanis (El Milà, 1928 - Barcelona, 2009), i que arriba a la ciutat després de ser exhibida a Alcover i Les Peces (Albinyana).

El comissari de l’exposició és el periodista i filòleg Xavier Pete, qui detalla que l’objectiu de la mostra és oferir una mirada sobre el vessant més humà «de qui ocupà un dels càrrecs polítics i religiosos més importants de l’últim segle a la península». D’aquesta manera, el recorregut vital de l’únic tarragoní que ha ostentat el títol de cap d’estat es dibuixa a través d’objectes personals, fotografies, documents manuscrits i testimonis de persones que el van conèixer, entre els quals hi trobem per exemple Òscar Ribas, ex Cap de Govern d’Andorra qui, explica Pete, «testimonia una forma de conèixer el bisbe en la cúspide de la seva carrera».

«Joan Martí i Alanis és un personatge amb una biografia molt coneguda des d’un punt de vista formal o institucional, però darrere hi ha un personatge amb un transfons humanista molt profund i amb una gran intel·ligència humana», insisteix el comissari de la mostra. Pete, que ha estat treballant durant quatre anys en la recerca, recollida i investigació de material relacionat amb l’arquebisbe tarragoní, vol d’aquesta manera reivindicar el llegat «d’una de les memòries recents que no ha tingut una repercussió prou adequada des d’un punt de vista mediàtic, religiós o polític».

Entre les facetes que el periodista i filòleg posa en relleu hi ha la pedagògica, assenyalant el fet que Joan Martí i Alanis fos director del Col·legi de la Mare de Déu de la Mercè de Montblanc, «que va convertir en un internat de referència», i impulsor del Col·legi Menor Sant Pau Apòstol de Tarragona, «assumint l’àrdua tasca de fundar-lo des del no-res, i amb moltes traves», i del qual en va ser nomenat director.

Entre el material exposat hi trobem per exemple cartes que va escriure al pare des del seminari, objectes com la seva mitra, o pintures que ell mateix va anar regalant i que el comissari ha pogut localitzar i recopilar. Tot plegat, conclcou l’investigador, amb la voluntat de «reflectir la vida del personatge des de diferents perspectives». A través de tot aquest material, així com dels testimonis que el van acompanyar des de petit, com companys de curs, veïns del Milà o excompanys de professió, el visitant pot conèixer la persona des d’una mirada menys habitual i més íntima que la que reflecteixen les biografies.

L’exposició Joan de Ca Piroi, d’Alcover a Andorra. Records i imatges d’un religiós que va ser príncep, es podrà visitar fins al 25 de gener, en horari de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h. L’entrada és lliure.