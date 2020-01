El conseller Miquel Buch veu amb «bons ulls» el retorn del Plaseqta

Actualitzada 22/01/2020 a les 09:59

El conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, no descarta que el pla d’emergències del sector químic sigui, novament, una competència del Camp de Tarragona, després que el 2007 s’englobés dins un protocol genèric per a tota Catalunya, el Plaseqcat. Buch va assegurar ahir, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, que una setmana després de l’accident a IQOXE han sorgit diverses propostes de millora del protocol a seguir en casos com aquest. Una d’aquestes és la que va sorgir de la reunió que els ajuntaments de Tarragona, Reus, la Pobla de Mafumet, el Morell i Perafort-Puigdelfí amb l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona, que és la recuperació del Plaseqta per poder gestionar emergències com la del passat dimarts des del mateix territori. Buch va dir que veu «amb bons ulls» aquesta idea «per la singularitat i l’excepcionalitat» del polígon petroquímic més gran del sud d’Europa però que, un cop es troba sobre la taula, ara cal analitzar-la.

El conseller va defensar que «ajustant-nos al pla d’emergències, no haurien d’haver sonat les alarmes, però es evident que s’hauria de revisar aquest protocol, potser hem d’activar les sirenes d’una forma molt més preventiva». En aquest sentit, Buch va afirmar que «el territori, alcaldes i alcaldesses, és autoritat en matèria de protecció civil i poden activar sirenes al seu municipi, però han de tenir una informació detallada de què passa. Per això cal millorar la informació directa amb els ajuntaments». El conseller d’Interior també va recordar que, estant a l’any 2020, quan la majoria de la població té telèfon mòbil, no s’aprofiti per tindre un sistema de comunicació directa a través d’SMS. En definitiva, «posar elements comunicatius sobre la taula per veure com podem informar millor a la ciutadania, ajuntaments i associacions de veïns perquè, en cas d’emergència, es tingui tota la informació del que passa», va finalitzar Buch.