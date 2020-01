Les acumulacions de brutícia es poden agreujar amb l'arribada d'un nou front de tempestes

Actualitzada 22/01/2020 a les 14:48

Les destrosses a les platges del litoral tarragoní després del temporal s'han fet evidents amb la llum del dia. L'Arrabassada, la Llarga i la del Miracle presenten grans acumulacions de brutícia i vegetació que han arrossegat les fortes pluges que cauen des de diumenge a la demarcació. Els accessos es troben plens de sorra i fang pels estralls de les males condicions meteorològiques. Aquesta acumulació de brutícia es pot veure agreujada per l'arribada d'un nou front de tempestes que ja ha arribat a la ciutat.La crescuda de l'aigua ha comportat una disminució important de la sorra i ha portat molts sediments i brutícia a primera línia de la costa. A la platja de la Móra aquest matí han aparegut una quantitat molt important d'algues.Els serveis municipals treballen des de primera hora del matí per retirar la sorra dispositada als carrers adjacents de les platges de la Móra i l'Arrabassada.A la majoria de platges la borrasca Gloria també ha provocat el trencament de les passarel·les d'accés a la sorra i la desaparició de papereres. També està malmès el sistema de subministrament d'aigua de les dutxes.A la platja Llarga, la llevantada va afectar una canonada i tècnic d’Ematsa estan treballant durant tota la jornada per restablir-la avui mateix. L'àrea compresa entre la línia de ferrocarril i la platja es troba sense servei i s’està distribuint aigua embotellada al veïnat afectat.«L’afectació a les platges de la ciutat ha estat important i segurament tardarem dies a fer possible que aquests espais retornin a la normalitat», ha assegurat el conseller de Neteja, Jordi Fortuny.D’altra banda, tècnics d’Ematsa van realitzar a la Parta Baixa i la zona d’Entrevies, en previsió per les alertes de pluja intensa, una neteja especial dels embornals i s’està fent seguiment de la situació. A la resta de la ciutat també es va fer seguiment constant. Ahir al vespre, es va produir una afectació al subministrament d’aigua a Rodolat del Moro provocada per l’incendi en una estació d’Endesa a Els Pallaresos. Es va restablir el servei en 30 minuts.El Pla d'Actuació Municipal (PAM) continua activat en fase d'alerta per risc d'onatge. Aquest matí s'ha desactivat per risc de vent. La previsió meteorològica preveu noves pluges aquesta tarda a la ciutat.