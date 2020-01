AVLO, el nou tren 'low cost' de Renfe, no tindrà parada a Tarragona

Amb la seva estrena el pròxim 6 d’abril hi haurà tres serveis Barcelona-Madrid, dos dels quals tindran parada a Saragossa

Actualitzada 21/01/2020 a les 19:41

L’AVLO, el nou AVE low cost de Renfe, no pararà a l’estació del Camp de Tarragona. Així ho va confirmar ahir el president de la companyia de trens, en declaracions a El Periòdico. La nova línia d’alta velocitat posarà els bitllets a la venda el matí del pròxim dilluns 27 de gener, el preu dels quals oscil·larà entre els 10 i els 60 euros i, amb la seva posada en marxa el 6 d’abril, només farà el trajecte Barcelona-Madrid i Madrid-Barcelona tres vegades respectivament. En dos d’aquests tres viatges pararà a l’estació de las Delicias de Saragossa. L’AVLO sortirà de Sants a les 9.25, a les 16.25 i a les 20 hores, mentre que de Atocha sortirà a les 9.15, a les 16 i a les 20.35 hores. Tots els trajectes tindran una durada d’entre 2.30 i 2.45 hores, i a Saragossa només s’hi aturarà el tren del matí i el de la nit. A més, a partir del 4 de maig s’afegirà un nou trajecte, que sortirà a les 12.40 de Barcelona i a les 12.50 hores de Madrid i que, com en el cas del servei de la tarda, tampoc pararà a la capital aragonesa. D’altra banda, abans que acabi el 2020, Renfe afegirà un altre trajecte encara per determinar.

A la informació, Táboas defensa que el tren no pararà ni a Tarragona ni a Lleida ni a Calatayud ni a Guadalajara per un tema de rendibilitat econòmica. Segons explica el president de Renfe, perquè el servei sigui rendible, el temps de recorregut ha de ser curt perquè els trens puguin anar i tornar més vegades. A més, assegura Táboas, han d’anar plens, el seient ha d’estar sempre ocupat, i amb les parades intermèdies hi ha la possibilitat que el client compri només el Tarragona-Lleida, per exemple, i com que no està garantida la compra de Tarragona-Barcelona per un altre client, aquell seient queda desocupat, el que suposa una pèrdua de diners per la companyia.

De totes maneres, Táboas no descarta que més endavant s’afegeixin més parades a aquesta nova línia d’alta velocitat low cost, una de les quals podria ser la de la demarcació de Tarragona, ja que Renfe llença un producte nou a tall de prova. En aquest sentit, el seu president defensa que quan sàpiguen amb una major precisió el comportament dels clients potser s’ho replantegen, sent conscient que a algunes poblacions i ciutats els pot costar d’entendre la seva exclusió de la línia.

Renfe ha habilitat una pàgina web específica per a poder comprar, a partir del pròxim dilluns, els bitllets de la línia AVLO, www.avlorenfe.com. Més endavant, va anunciar el president de la companyia, també és podran adquirir a taquilla, però en aquest cas tindran un cost addicional de gestió. Els primers dies serà més fàcil trobar les tarifes més econòmiques, ja que hi haurà una promoció de llançament. Es podran comprar bitllets per viatjar fins al 31 d’agost.

Per altra banda, i com en altres transports de low cost, s’haurà de pagar per qualsevol servei addicional, com una maleta de més, la xarxa wifi o l’endoll per carregar el mòbil.