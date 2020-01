Tancada la covocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona

Actualitzada 20/01/2020 a les 21:53

El termini de presentació de treballs als Premis Literaris Ciutat de Tarragona en l’edició actual de 2019 - 2020 va tancar-se el passat dia 15 de gener a les 12h de la nit. Un cop revisats tots els originals per comprovar-ne el compliment de les bases i fet el recompte, el resultat és el següent: al Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler s’han presentat 114 obres, mentre que en l’edició anterior 90; al Premi de traducció Vidal Alcover, 12, repecte els 13 en l’edició anterior; finalment, al Premi de narrativa curta per Internet Tinet se n’han presentat 252, mentre que en l’edició anterior 190.

Així, la xifra de novel·les presentades al premi Pin i Soler continua sent una xifra molt alta, per damunt de les que es registren en premis similars; la segona més alta en la història d’aquest premi, que va ser de 116 novel·les, el 2015. El premi Pin i Soler es manté com el premi de novel·la en català amb més participants.

Pel que fa a la xifra de relats presentats al premi Tinet, els 252 que s’hi han presentat constitueixen també una xifra prou alta, molt per sobre de la mitjana (de 209 treballs) que aquest premi ha enregistrat al llarg de les seves 23 convocatòries.

Per últim, la xifra de projectes de traducció presentats al premi Vidal Alcover, que sempre ha estat un premi de participació no tan alta, però de gran qualitat, queda estabilitzada en 12 projectes. En la darrera etapa, el Premi Vidal Alcover ha oscil·lat entre els 6 projectes de 2012 i els 20 de 2016. Les traduccions son principalment de l’anglès i del francès, tot i que també hi ha propostes de grec clàssic, espanyol, rus i romanès. Pel que fa a l’estil literari hi ha un predomini de la poesia, però també novel·les, recull de relats breus, teatre i assaig.

En tots tres premis es detecta que els participants provenen dels diferents territoris de parla catalana. La majoria, del Principat de Catalunya, i la resta del País Valencià, les Illes Balears, Andorra i la Catalunya Nord.

A partir d’aquest moment, els lectors que fan la preselecció de les obres i els membres dels jurats començaran a treballar perquè el proper 16 de maig es puguin donar a conèixer els tres veredictes. Els Premis Literaris Ciutat de Tarragona són convocats per l’Ajuntament de Tarragona, Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona i compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, la Joieria Blázquez i les editorials Cossetània, 1984 i Angle.