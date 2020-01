Sis grups empresarials opten a construir el moll de Balears per a creuers

El pressupost de sortida ascendeix a prop de 42 milions d’euros i la previsió és que la primera fase finalitzi a mitjans de l’any 2021

Actualitzada 20/01/2020 a les 21:22

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha admès les propostes de sis organitzacions empresarials interessades a construir la primera fase del moll Balears, que en el futur es destinarà al sector del creuerisme. Una serà la guanyadora de la licitació, que parteix amb un valor de contracte de prop de 42 milions d’euros, IVA inclòs, com a punt de partida de la licitació. La previsió és realitzar una inversió de 27,9 milions d’euros aquest any 2020 i de 14 milions d’euros el 2021. Les empreses que competeixen per fer-se amb l’adjudicació són FCC-Comsa, Acciona-Copcisa, Rover Maritime, Sacyr Infraestructuras, Dragados-Drace Infraestructuras i OHL-Copisa Sato.

El projecte preveu que la durada de les obres de construcció del moll de Balears sigui d’un any i mig i que la nova terminal de creuers permeti l’atracada de dos creuers de més de 230 metres d’eslora de manera simultània. El nou moll tindrà una longitud d’aproximadament 800 metres, la qual cosa facilitarà l’augment del nombre de creuers susceptibles d’arribar i partir de Tarragona. El moll de Balears estarà adossat al dic de Llevant, tindrà al voltant de 800 metres de longitud i una esplanada de 22 hectàrees de superfície.

L’objectiu del Port és incrementar de manera considerable el tràfic de creuers. L’any passat el nombre de creuers que va arribar a Tarragona va augmentar un 30% respecte al 2018, amb un total de 62 creuers, la qual cosa va suposar una xifra rècord de 127.295 passatgers. En l’exercici dels 2018 van atracar 57 creuers, amb 98.126 passatgers, i la previsió és que el nombre, tant de creuers com de passatgers, s’incrementi en el decurs de l’any en curs.

Més passatgers

Si el nombre de passatgers es va disparar el 2018, amb un fort increment, el 2019 no només es va consolidar, sinó que va augmentar de manera considerable. En la darrera temporada, tres de cada quatre usuaris van ser transportats per Costa Cruceros, empresa que té el Port de Tarragona com a base. Aquest 2020 s’incorpora la companyia Royal Caribbean, la segona empresa de creuers més gran del món, que desembarcarà per primera vegada a Tarragona. Ho farà amb cinc escales i amb una previsió de portar 21.000 passatgers. Aquesta dada també convida a l’optimisme pel que fa al nombre de creueristes que trepitjaran terra tarragonina.

Pel que fa a l’impacte econòmic de l’activitat de creuers, s’estima en més de 7,3 milions d’euros la darrera temporada, fet que també podria patir un augment en la prevista per al 2020.

Una de les apostes més efectives la protagonitza la companyia Costa Cruceros, que continuarà creixent la temporada d’aquest 2020. En la darrera temporada, tres de cada quatre usuaris van ser transportats per Costa Cruceros, empresa que té el Port de Tarragona com a base. La naviliera italiana portarà un vaixell de major capacitat per al creuer de 12 dies que té Tarragona com a port base i que recorre les principals destinacions turístiques del Mediterrani Occidental. El vaixell amb el qual operarà aquest itinerari serà el Costa Victoria, un buc amb capacitat per a 2.394 passatgers i una tripulació formada per 790 persones.