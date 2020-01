L'Ajuntament de Tarragona estudia aprofitar el gas que generen les depuradores

Actualitzada 20/01/2020 a les 21:36

L’Ajuntament de Tarragona té entre mans un projecte per aprofitar el gas que generen les dues depuradores d’aigües residuals del terme municipal. El regidor Jordi Fortuny va informar ahir dilluns a aquesta redacció que «estem treballant, tot i que està a les beceroles». Fortuny va fer aquesta declaració en el decurs de la visita que va girar a un autobús localitzat a la Rambla President Companys, on la Fundació Naturgy ofereix informació fins al pròxim divendres sobre els reptes ambientals del planeta, la transició energètica i l’economia circular. L’autobús acull en el seu interior una mena de nau espacial, l’Energy Challenge, que serveix per explicar la problemàtica que pateix la Terra pel que fa a les fonts d’energia.

Fortuny, fent relació a la necessitat de recuperar l’energia per tornar-la al mercat, va dir que les dues depuradores que hi ha a Tarragona «tenen digestius que fan un gas natural, el metà, i estem estudiant com valoritzar-lo i posar-lo en el circuit». Fortuny va afegir, com a exemple, que el producte resultant «el podríem vendre a empreses o utilitzar-lo com a combustible dels autobusos de l’EMT».

Per altra banda, Fortuny va destacar que el projecte de la Fundació Naturgy «facilita la divulgació de la importància de valoritzar l’energia a partir de l’aplicació de l’economia circular», i va recordar que «el gas natural pot provenir de residus fòssils, però també d’activitats humanes com les depuradores, que permeten obtenir metà».

Eva Buch, cap d’Educació i Divulgació de la Fundació Energy, va explicar, per la seva banda, que l’autobús es pot visitar fins al divendres, de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores. El matí està bàsicament reservat a la visita d’alumnes de centres escolars. «Esperem que en aquests cinc dies ens visitin més d’un miler d’estudiants», mentre que les tardes estan reservades al conjunt de la població. Buch estima que en aquest període prop de 1.500 persones visitaran la proposta de la fundació. Tarragona és, després de Lleida, la segona ciutat on fa parada i recorrerà 5.000 quilòmetres.

En la jornada d’ahir van participar en aquest peculiar viatge espacial alumnes de les escoles Dominiques i Cèsar August de Tarragona, i durant la resta de la setmana està previst que visitin l’Energy Challenge d’altres centres com l’Institut Pons d’Icart, l’Institut Escola Mediterrani, l’Escola Joan XXIII i l’IES Sant Pere i Sant Pau, entre d’altres, segons va indicar Buch a aquesta redacció

El projecte va ser presentat en el marc de la COP 25. L’Energy Challenge ofereix als visitants una experiència interactiva, amb la qual les persones que visitin l’autobús podran gaudir d’un viatge espacial, en una aeronau futurista comandada per un robot d’última generació. En el seu viatge, de 20 minuts de durada, els tripulants observen la Terra i el Cosmos per reflexionar i prendre consciència de la situació d’emergència climàtica del planeta i de la necessitat de contribuir a assumptes de cabdal importància com ara l’economia circular, la qualitat de l’aire i les noves tecnologies energètiques. La iniciativa mostra el paper clau de la innovació i els hàbits de consum responsable.