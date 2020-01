Investigadors de la URV obren les primeres gerres de vi conservat com ho feien els ibers

L'experiment s'ha fet al Mas dels Frares i s'han utilitzat tècniques que es creu que s'utilitzaven fa 2.500 anys

Els investigadors de la URV han destapat avui les primeres tres gerres amb vi elaborat com ho feien els íbers. El vi, que es va dipositar al setembre, intenta reconstruir el procés de produció i de consevació que s'utilitzaven fa 2.500 anys i per comprovar amb tècniques actuals l’evolució.

Des d’avui i cada tres mesos s’obriran les 9 gerres restants i en faran les analítiques que podran ajudar a resoldre incògnites com ara la conservació sense sulfits, fins quan té un estat idoni per ser begut i quins podrien ser els motius de la utilització d’herbes que s’han documentat. Els estudiants de la Facultat d’Enologia també participaran en l’anàlisi d’aquest vi, que es produeix per segon any, i faran una analítica sensorial o degustació.



Aquesta recerca i reconstrucció, que es fa al celler experimental Mas dels Frares, és a càrrec dels investigadors del grup de recerca GRESEPIA, del Departament d’Història i Història de l’art, i dels investigadors del Departament de Bioquímica i Biotecnologia.Les 12 gerres on s’ha començat a envellir el vi contenen uns set litres d’ull de llebre i van tapar-se amb suro i guix. Un cop destapades les tres primeres, Fernando Zamora, director del celler, ha comprovat que té un color evolucionat, marronós amb notes teula. «L’aroma té notes característiques que estan començant a enranciar-se, si bé no té àcid acètic en quantitats importants i recorda un vi de postre; és gras, suntuós i es nota que ha tingut oxigen», ha afegit.El primer vi s’ha repartit en ampolles que permetran fer una analítica completa amb totes les eines. Així, els investigadors observaran els paràmetres clàssics (grau alcohòlic, acidesa volàtil, acidesa total, PH, glicerol, àcid màlic, àcid làctic, àcid tartàric); per cromatografia de gasos determinaran la composició del perfil aromàtic, i per cromatografia líquida d’alta resolució faran l’anàlisi dels antocians, els tanins i els polisacàrids. Finalment, una anàlisi microbiològica pot desvetllar un dels interrogants de la recreació: «Saber què conté aquest vi, perquè no té sulfits, i per a nosaltres és una incògnita veure què ha ocorregut», ha explicat Zamora.