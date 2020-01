El telèfon de contacte és el 977 55 13 61

Actualitzada 21/01/2020 a les 14:34

Amb motiu de l’explosió de l’empresa IQOXE de dimarts passat, el centre de serveis socials de Ponent, ubicat al centre Immaculada Sastre de Torreforta, va posar a disposició de la ciutadania una atenció personalitzada per part d’una psicòloga, per tal de donar suport psicològic individualitzat a les persones que ho precisessin. Aquest servei continua vigent, i tot i que es van atendre totes les peticions, el telèfon no era correcte.El telèfon correcte de contacte és el 977 55 13 61