La gran majoria provocades pel fort vent que han causat danys materials

Actualitzada 21/01/2020 a les 17:18

Els Bombers de la Generalitat han hagut de fer més de cinquanta incidències a la ciutat de Tarragona, la gran majoria provocades pel fort vent que han causat danys materials.Al Camp de Mart un arbre ha caigut provocant destrosses en dos vehicles aparcats. A l'avinguda de Catalunya també han hagut d'actuar per evitar la caiguda d'una antena parabòlica, a punt de caure a la via pública. Un altre incident ha ocorregut al número 12 del carrer Manuel de Falla on els plafons de plàstic de la part superior de l'edifici eren susceptibles de caure, els Bombers han assegurat l'estructura.La resta d'incidències corresponen a pals d'electricitat i teules d'edificis que han caigut a la via pública sense provocar ferits.Al Port de Tarragona les onades han sobrepassat el Dic de Llevant, provocant el desprendiment de pedres que han caigut a l'interior de la zona Portuaria.