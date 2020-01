El 33 per cent de la superfície del terme municipal de Tarragona és forestal

Actualitzada 20/01/2020 a les 21:28

El terme municipal de Tarragona abasta un territori de 1.960 hectàrees, de les quals el 33 per cent corresponen a superfície considerada forestal. Aquesta dada consta en l’informe elaborat per l’empresa Limonium amb l’objectiu de determinar les franges forestals, amb la finalitat de prevenir incendis. D’aquesta manera es fa efectiva una reclamació de la Generalitat per afavorir la seguretat en zones afectades pròximes a espais arbrats. L’Ajuntament va informar ahir de l’aprovació definitiva d’aquesta mesura, així com dels diferents plànols del terme municipals on s’indiquen els punts més susceptibles de patir un incendi forestal i aquells amb un risc mitjà o inexistent.

La major part de les zones boscoses es concentren al nord-est del terme municipal, on hi ha diverses urbanitzacions, en les proximitats del Bosc de la Marquesa i la Savinosa, i en l’entorn de la coneguda com Anella Verda.

Segons indica l’informe, el municipi presenta un alt risc d’incendi forestal i està classificat com a tal pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. En aquest context, el risc és baix en el 61 per cent del terme municipal; alt en el 29 per cent i molt alt en el 9 per cent. Destaca, sobretot, els boscos del litoral, amb presència de pinedes mediterrànies, zones arbustives i barrancs, amb forta presència de nuclis habitats. L’informe també detalla la localització les zones de risc on hi ha masies i cases aïllades.

Algunes franges s’han de crear

Tot i que alguns nuclis habitats ja disposen de plans d’autoprotecció per a emergències per incendis forestals (PAU), integrats en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Tarragona, en algunes zones s’hauran de dur a terme franges de prevenció. Les zones potencials més desenvolupades del municipi són els barris de Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Sant Ramon, Mas del Frare i Mas Morató, les urbanitzacions Rodolat del Moro, Boscos de Tarragona, Cala Romana, Entrepins, l’Escorpí, el Pinatell, la Móra i Cala Tamarit, i els nuclis de Monnars i Ferran.

L’aprovació definitiva de les franges de seguretat es va produir en el ple municipal celebrat el passat 22 de desembre i va arribar gairebé deu mesos transcorreguts des que el Departament d’Interior de la Generalitat demanés als ajuntaments del Tarragonès la incorporació d’aquests plànols de delimitació de les urbanitzacions per prevenir incendis forestals i, també, poder actuar de manera immediata en el cas que es detecti l’aparició d’un foc.

L’Ajuntament de Tarragona era un dels que tenien la feina pendent de fer, tot i que l’empresa contractada per realitzar l’informe va presentar les seves conclusions el mes de setembre del 2018.

Els plànols de delimitació són instruments que defineixen les finques afectades pels treballs de neteja que requereixen les franges perimetrals de 25 metres d’amplada. El plànol de delimitació va ser aprovat inicialment pel consell plenari celebrat el 18 de març dels 2019, que va ser remès a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi . L’informe favorable es va emetre el 25 de juliol del 2019

El plànol, on es defineixen els espais on hi ha massa boscosa i els camins d’accessos als espais susceptibles de patir un incendi, ha de ser posar a disposició dels diferents cossos d’emergències per facilitar la seva actuació en cas que sigui necessari.