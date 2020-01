Daniel Milà deixa la presidència de la Colla Jove

La decisió obliga l'entitat a convocar eleccions, ja que per estatuts la dimissió del President s'estén a la Junta i la Tècnica

Actualitzada 21/01/2020 a les 14:19

Voluntat continuista

L'actual president de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Daniel Milà, ha comunicat aquest dilluns a la Junta directiva i a l'equip tècnic la seva decisió de deixar el càrrec que ocupa des de l'any 2018.Aquesta decisió, que Milà ha justificat per la seva situació laboral i personal en un comunicat intern, també obliga a la resta de la Junta directiva i l'equip tècnic a deixar el càrrec, en compliment del procediment marcat pels estatuts de l'entitat. Milà, però, deixa clar en tot moment que dona ple suport al projecte començat per Gorka Bertran, actual Cap de Colla, l'any 2019, amb què s'ha sentit plenament còmode en tot moment.Malgrat aquesta situació, la candidatura escollida l'any passat manté la voluntat de continuar amb el projecte, una decisió que haurà d'avalar el gruix de membres de la Colla en unes eleccions que es convocaran properament.La decisió ja s'ha comunicat als castellers i castelleres per correu electrònic i serà explicada a l'Assemblea General que la Colla Jove durà a terme aquest diumenge a les 18h al seu local social del Cós del Bou.