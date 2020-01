Els Bombers es troben al lloc per controlar la fuita

Actualitzada 21/01/2020 a les 08:53

Quatre dotacions de Bombers de la Generalitat estan teballant en un accident entre dos camions a l'AP-7 a Tarragona. Es tracta d'un camió frigorífic i un camió cisterna que transporta gasoil. Protecció ha activat el pla Transcat i els Bombers estan treballant per controlar la fuita.El vehicle pesant accidentat es troba a voral i transporta 15.000 litres de fuel compartimentats en dos dipòsits, els quals perden combustible a causa de la topada.L'accident s'ha produït al quilòmetre 243. Es pot circular per la via, tot i que amb retencions d'uns dos quilòmetres.