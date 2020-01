Veïns i policia enxampen dos homes arran dels darrers robatoris a SPiSP

Actualitzada 19/01/2020 a les 22:08

El passat dissabte, 18 de gener, un supermercat del Bloc Colòmbia de Sant Pere i Sant Pau va patir un atracament a punta de pistola. L’autor dels fets va disparar l’arma –que podria ser de fogueig– i es va escapar poc abans de les quatre de la tarda amb els diners de la caixa. «Les noies estaven molt espantades», explicava ahir a aquest mitjà el president de l’Associació de Veïns, Luis Trinidad. És per això que la mateixa tarda diversos veïns van sortir al carrer a buscar el presumpte autor del robatori seguint la descripció facilitada per testimonis de dos fets delictius més succeïts dijous i divendres de la mateixa setmana.

Cap a les 19 hores, aquesta patrulla ciutadana va detectar la presència d’un home de nacionalitat colombiana però que «no tenia res a veure amb aquest cas», reconeixia Trinidad. Després de retenir-lo i d’avisar els Mossos d’Esquadra, aquests se’l van endur a comissaria. Va ser una hora més tard, al centre de Tarragona, quan la Guàrdia Urbana va detenir el presumpte lladre d’un comerç del carrer Alguer. L’home hauria intentat fugir des del carrer Vapor fins al carrer Agustí Altisent en adonar-se de la presència policial. Aquest darrer robatori també s’hauria produït, sempre segons fonts policials, amb violència. Afegeixen que el detingut «podria tenir relació amb diferents fets delictius ocorreguts els últims dies al barri de Sant Pere i Sant Pau». Tanmateix, la investigació continua oberta per als Mossos d’Esquadra, que no confirmen, de la mateixa manera que la Guàrida Urbana, que cap dels dos homes detinguts dissabte fossin els autors de tots quatre robatoris al barri.

El primer dels successos va tenir lloc a la zona pròxima a la ràdio, amb l’atracament a un home. Més tard, també una noia va denunciar que li haurien robat el telèfon mòbil. Els fets del supermercat van representar la tercera alerta per a un barri que protesta pel seu «deteriorament».

Trinidad es lamentava a aquesta redacció que encara no s’han posat en marxa les comissaries de proximitat anunciades ni tampoc, amb el canvi de govern, no hi ha hagut un increment de la seguretat. Sobre el fet que veïns s’organitzin en patrulles ciutadanes, el president veïnal apunta que «són veïns preocupats que tenen por que torni a succeir». Malgrat no haver-s’ho plantejat, si els veïns decidissin organitzar patrulles ciutadanes en altres ocasions –tal com s’ha plantejat en altres municipis i barris– l’associació «haurà de donar-los suport». En aquest sentit, agraïa la «valentia» dels veïns, que havien sortit al carrer «a la recerca del sospitós a causa del temor que s’havia instaurat al barri, ja que tots ells tenen família i, alguns, nens petits». «No volem arribar a això, el que volem és que hi hagi més presència policial», conclou Trinidad.