Una agència busca figurants per un rodatge a Tarragona i Salou

Per a una data entre el 27 de gener i el 2 de febrer

Actualitzada 20/01/2020 a les 20:39

Carmen Romero Agencia Actores Y Figuración ha publicat, a través de les seves xarxes socials, formularis per la inscripció de persones interessades a fer de figurants en un rodatge que ha de realitzar-se entre el 27 de gener i el 2 de febrer vinent a Tarragona i Salou.La cerca de gent és per a persones de la zona de rodatge i que estiguis disponibles per a qualsevol jornada dins els dies previstos de rodatge. La feina proposada és de figurant.L'agencia busca perfils concrets com ara homes i dones de 18 a 20 anys, homes i dones de 30 anys i homes i dones de 50 anys.Les persones interessades poden omplir el formulari que l'agencia ha previst per la inscripció de persones i que pot consultar-se: AQUÍ O pot enviar un correu electrònic a: carmenromeroagencia@gmail.com , adjuntant fotografies, nom sencer, edat, i telèfon de contacteD'altra banda, també per aquest mateix rodatge, l'agència ha indicat que busca un cocteler. Els interessats poden adreçar-se al mateix correu electrònic indicant 'cocktelero Salou'.