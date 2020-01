La Policia Portuària del Port va tancar ahir per la tarda l’accés a l’Escullera

Actualitzada 20/01/2020 a les 12:49

L'Ajuntament de Tarragona ha activat aquest dilluns al matí el Pla d'Actuació Municipal (PAM), en fase d'alerta, per risc de fort onatge. La Policia Portuària del Port de Tarragona va tancar ahir per la tarda l’accés a l’Escullera a causa del fort temporal amb grans onades.El consistori recomana no banyar-se ni quedar-se prop de la vora del mar, així com allunyar-se de l'escullera i dels passejos marítims a causa de l'important temporal marítim que la Costa Daurada viu aquestes hores.