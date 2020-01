La donació de cadàvers augmenta en un 166% a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona

Actualitzada 20/01/2020 a les 21:51

L’Hospital Joan XXIII de Tarragona és, juntament amb l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, el centre, de fora de la provínciaa de Barcelona, que més donacions de cadàver per transplantaments d’òrgans ha registrat aquest 2019, un total de 16, respecte a les 6 del 2018, augmentant així en un 166%. Segons dades de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), a Catalunya hi ha hagut 376 donants cadàver vàlids, 48 més que el 2018, amb un augment del 14,6%. El centre hospitalari que ha registrat més donacions ha estat l’Hospital de Bellvitge, amb un total de 65. Al Camp de Tarragona, hi ha hagut 17 donacions de cadàvers i, a les 16 de l’Hospital Joan XXIII, s’ha de sumar una única donació a l’Hospital Sant Joan de Reus, igual que l’any anterior, mentre que l’Hospital Sant Pau i Sant Tecla no n’ha registrat cap, tampoc el 2018.

A la regió sanitària del Camp s’ha realitzat un total de 78 transplantaments, 9 dels quals han estat òrgans de persones vives. El 2018, els transplantaments a la demarcació van ser 67, amb només 3 de donants en vida. Un total de 56 d’aquests transplantaments van ser d’òrgans renals, 9 d’ells de donants vius. Això és 17 més que el 2018, que van ser 39 i només 3 de persones vives. D’hepàtics n’hi va haver 11 de transplantaments, 5 menys que l’any anterior, en ambdós casos extrets de cadàvers donats. Aquest 2019 hi ha hagut, a més, 4 transplantaments d’òrgans cardíacs, el doble que el 2018, 6 de pulmonars, 2 menys que l’any anterior, i 1 d’òrgans pancreàtics, la meitat que el 2018.

Pel que fa a les negatives familiars a donar els òrgans del cadàver per a fer transplantaments, aquest 2019 n’hi ha hagut 7, mentre que el 2018 només 2 famílies no ho van voler.

A nivell de Catalunya destaca el nou rècord històric amb 1.296 trasplantaments d’òrgans, un 12,6% més que el 2018 i un 53% més si es compara amb el 2013 (847). A més, els 169 trasplantaments per milió de població (pmp) representa, possiblement, la taxa de trasplantament més elevada del món, fet que referma el lideratge mundial de Catalunya en aquest àmbit.

Durant la roda de premsa de presentació d’aquestes dades de l’OCATT, la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, va destacar que «el 2019 ha estat un any de rècords» que ha permès a Catalunya «refermar el seu lideratge mundial en aquest àmbit». En aquest sentit, va subratllar «la generositat de la societat» i «l’excel·lència del sistema sanitari públic i dels seus professionals a l’hora d’assolir aquestes noves fites», juntament amb «l’excel·lència científica del nostre país».

En la mateixa línia es va expressar el director de l’OCATT. Jaume Tort va coincidir a remarcar que «el 2019 ha estat un any excepcional» i ha posat en valor que «cada 7 hores es fa un trasplantament a Catalunya, és a dir, més de 3 al dia».

En l’acte de presentació del balanç també hi va participar Armando Latorre, un pacient a qui van trasplantar dos pulmons a l’Hospital Vall d’Hebron, el 4 d’abril del 2019. A més d’agrair la generositat del seu donant, va explicar que la seva vida va canviar «radicalment» ja que necessitava el doble trasplantament per poder viure. «No era qualitat de vida, era vida o mort» i va sentenciar que «no serveixen de res els òrgans d’un difunt si no és per donar-los».