L'Associació Cultural Sant Fructuós confia a celebrar la Passió a l'Amfiteatre

La representació de la Passió de Sant Fructuós a l’Amfiteatre, els mesos de juliol o d’agost, estarà en funció de l’evolució dels treballs arqueològics i de consolidació de l’Amfiteatre. Demà dimarts, coincidint amb la festivitat de Sant Fructuós, el primer bisbe màrtir de Tarragona, a les 10 del matí es farà la tradicional pregària i lectura de la Passió Fructuosi, en l’únic espai del monument on està permès l’accés de visitants. L’acte estarà presidit per l’arquebisbe Joan Planellas.



La presidenta de l’Associació Cultural Sant Fructuós, l’arqueòloga Imma Teixell, va manifestar ahir a aquesta redacció que l’entitat, que organitza la representació de la Passió, «està a l’espera, com la resta de ciutadans, dels resultats de les anàlisis que es fan a l’Amfiteatre», recinte on el 21 de gener del 259 van ser cremats vius Fructuós, Auguri i Eulogi. Teixell va explicar que «fa més d’un mes i mig que parlem amb l’Ajuntament» sobre la possibilitat de fer la representació en el mateix espai on van morir els tres representants de l’església cristiana a Tarragona. Teixell va afirmar que «nosaltres ens adaptarem al que ens digui l’Ajuntament, però, sempre que sigui possible, ens agradaria fer-la a l’Amfiteatre per tot el que significa aquest recinte». En cas contrari, l’associació cercarà espais alternatius. «Estem a l’espera de saber què passa», va insistir la presidenta de l’entitat, qui va indicar que «hem traslladat a l’alcaldia que esperarem a conèixer el contingut dels informes dels tècnics abans de prendre una decisió».Teixell va recordar que aquest any coincideix amb un aniversari especial, ja que la primera representació va tenir lloc el 20 de gener del 1990. La primera representació es va dur a terme a la Catedral i al juny del mateix any a l’Amfiteatre, recinte al qual va tornar el 1992. Des de l’any 1998, la representació s’ha realitzat amb caràcter bianual i sempre a l’Amfiteatre. Teixell va indicar que la Passió de Sant Fructuós també és «un fet reivindicatiu del període paleocristià» i ha contribuït a divulgar el martiri de Fructuós, Auguri i Eulogi que, «a excepció d’alguns cercles, fa pocs anys era poc conegut».L’arqueòleg Andreu Muñoz, president de l’associació fins al mes de gener del passat any, va manifestar a aquesta redacció que «l‘evolució de la Passió des dels primers anys ha estat molt important i la gent coneix la dimensió històrica i patrimonial de Fructuós, Auguri i Eugeni, ja que gràcies a la representació ha arribat a tota la població de Tarragona i, també, en l’àmbit internacional». Muñoz va remarcar que «forma part de la història de Catalunya». El text en el qual incideix és l’escrit en llatí més antic de la península Ibèrica.Muñoz va presidir l’associació des de l’any 2000, quan es va constituir formalment l’entitat, tot i que funcionava des del 1988. L’arqueòleg i director del Museu Bíblic Tarraconense va ser el seu primer president. Muñoz va coincidir amb Teixell en el fet que l’Amfiteatre és l’escenari més adequat per acollir la representació d’aquest any, però que l’associació buscarà un altre indret si no és possible fer-la en l’espai on, històricament, van succeir els fets que es recreen.