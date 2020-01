L'Arquebisbat obre una web amb motiu del 25è aniversari del Concili Provincial

Actualitzada 20/01/2020 a les 08:59

El 21 de gener del 1995, demà dimarts en farà vint-i-cin anys, la Catedral va acollir la inauguració del Concili Provincial Tarraconense, un esdeveniment eclesial que es va fer entre els mesos de gener i juny i en el qual van participar milers de persones. Amb motiu de l’efemèride, l’Arquebisbat ha creat una pàgina web (www.25cpt.tarraconense.cat) en la qual s’hi pot trobar tota la informació que va generar, com articles, notícies, fotografies i documentació.

El concili va ser inaugurat coincidint amb la celebració dels sants màrtirs tarragonins Fructuós, Auguri i Eulogi, i es va cloure, també a la Catedral, el dia 4 de juny d’aquell mateix any. Hi van prendre part les vuit diòcesis amb seu a Catalunya que hi havia aleshores: Tarragona, Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell, Vic i Barcelona, aquesta última participant amb una autorització especial de la Santa Seu, d’on depenia directament.

Des de bon començament, la preparació del Concili Provincial va tenir una dimensió clarament evangelitzadora i espiritual. L’arquebisbe Ramon Torrella, en la presentació de la consulta prèvia sobre possibles temes expressava: «Us demano que valoreu cada un dels possibles temes amb esperit de discerniment i de pregària». Torrella va afegir que «no ens mogui res més que l’amor a Crist i el bé de les persones, i preguntem-nos què demana l’esperit a les nostres esglésies».

El Concili Provincial Tarraconense «va ser un intent noble i sincer d’aprofundir en els principis doctrinals i en les intuïcions i propostes pastorals del Concili Vaticà II i d’aplicar-les en els bisbats amb seu a Catalunya», va escriure Carles Soler, bisbe emèrit de Girona. Les finalitats del concili quedaven ben especificades en l’edicte d’indicció del 29 de novembre de 1992.

Després de l’àmplia consulta feta sobre els temes del Concili Provincial, en la qual van participar més de seixanta mil persones, i tenint present les finalitats assenyalades en l’anunci del concili, es van decidir abordar els següents quatre temes, segons va recordar ahir l’Arquebisbat: «Anunciar l’evangeli a la nostra societat; la paraula de Déu i els sagraments en les nostres esglésies; la sol·licitud pels més pobres i marginats i la comunió eclesial i la coordinació interdiocesana».