Junts per Tarragona exigeix avançar i incrementar els serveis de l'Operació Iglú per acollir persones sense llar

El grup municipal reclama no esperar més i oferir els serveis d’allotjament, aliment calent i mantes

Actualitzada 20/01/2020 a les 15:48

El grup municipal de Junts per Tarragona ha exigit aquest dilluns a l’equip de govern avançar i incrementar els serveis de l’Operació Iglú. «Encara no hem rebut resposta a la nostra sol·licitud registrada fa dues setmanes on reclamàvem l’avançament d’aquest dispositiu nocturn adreçat a les persones sense sostre», ha manifestat la consellera Cristina Guzmán.La consellera de Junts per Tarragona ha recordat que en els últims anys «hem hagut de lamentar la mort de persones sense sostre a la ciutat» i ha assenyalat que «no hem d’esperar que les temperatures baixin a zero graus per activar els serveis d’allotjament, aliment calent i mantes, ja que la salut de les persones sense sostre està en risc».En aquest sentit, Guzmán ha assenyalat que «tot i que a Tarragona no és habitual que les temperatures baixin de zero graus, els elevats nivells d’humitat provoquen l’augment de la sensació de fred». «La finalitat de l’Operació Iglú és protegir la integritat física i la salut de les persones sense sostre. En moltes ciutats ja fa anys que el dispositiu funciona des de principis de desembre fins a finals de març», ha explicat la consellera de Junts per Tarragona.D’altra banda, Guzmán ha recordat la importància «de continuar treballant per posar en marxa tots els mecanismes necessaris per combatre el sensellarisme». Segons les últimes dades, a la ciutat de Tarragona actualment hi ha 84 persones sense sostre, 70 de les quals dormen al carrer i la resta en albergs.