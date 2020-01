Els veïns de Ponent tallaran l'N-340 en protesta per l'accident a l'empresa IQOXE

La marxa, aquest dimarts, sortirà des de Bonavista i anirà fins a l'accés a l'empresa

Actualitzada 20/01/2020 a les 18:01

Aquest dimarts a la tarda, veïns dels barris de Ponent de Tarragona han convocat una mobilització en protesta per l'accident que la passada setmana es va produir a l'empresa química IQOXE i en protesta també per la manca de seguretat i informació que pateixen.D'aquesta manera, els veïns i entitats convocats, repetiran novament una acció de protesta que començarà, a les 18.00 hores, a la plaça de la Constitució de Bonavista i marxarà per la carretera N-340, que quedarà tallada a la circulació, fins a l'accés a l'empresa que va patir l'accident.Durant la marxa, a les 18.45 hores, a l'hora en què es va produir l'explosió a l'IQOXE, «es faran sonar les sirenes que no van sonar el passat 14 de Gener», afirmen.La manifestació ha estat convocada per la FAVT, Avv de Bonavista, Nova Unió de Comerciants de Bonavista, Club Cultural Bonavista, Racing Bonavista, AMPA Escola Joan XXIII, AVV. La Granja, Escuela de Flamenco Ria Pita, Coordinadora de Salut Bonavista, ADT Torreforta, CET.