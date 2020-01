Els nous pilons per evitar actes terroristes trigaran en arribar a la Rambla

Actualitzada 20/01/2020 a les 08:36

Els bancs de formigó que l’Ajuntament té previst instal·lar a la Rambla Nova, a President Companys i President Macià, en substitució dels new jersey del Port i que són similars als que es van posar el 2018 al tram del Balcó, hauran d’esperar encara uns mesos. La instal·lació dels blocs té l’objectiu de suposar un obstacle davant possibles atemptats terroristes amb vehicle. L’Ajuntament va licitar el subministrament dels pilons el mes de maig de l’any passat, però el procés es va haver de reobrir, ja que la proposta guanyadora no va satisfer, finalment, els plantejaments de l’administració local. La compra d’aquests elements de seguretat s’emmarquen en els plans de prevenció antiterrorista que s’apliquen arran dels atemptats del mes d’agost del 2017 a les Rambles de Barcelona i a Cambrils.

La previsió inicial era que s’instal·lassin 63 bancs de formigó i 93 blocs, amb un pressupost de 55.000 euros. La intenció de l’Ajuntament era procedir a la seva col·locació durant els mesos d’estiu de l’any passat.

Els blocs de seguretat estan ara en mans de la nova mesa de contractació, que valora la proposta de la segona empresa que es va presentar a la licitació. Segons ha pogut saber aquesta redacció, els elements que va presentar l’empresa que va resultar guanyadora en primera instància no es corresponien a les necessitats plantejades d’entrada per l’Ajuntament. En aquest context, el regidor de Territori, Xavi Puig, va informar els blocs de formigó, que també compleixen les funcions de bancs, estaran als carrers de Tarragona «com més aviat millor». L’estètica dels new jersey cedits pel Port no compleixen la finalitat estètica que persegueix l’Ajuntament, sobretot perquè els nous elements han de formar part del mobiliari urbà de carrers centris de la ciutat.