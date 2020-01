Els Comuns demanen una investigació sobre l'actuació a la muralla

Actualitzada 19/01/2020 a les 22:11

El grup parlamentari d’En Comú Podem va presentar al desembre una proposta de resolució sobre la muralla de Tarragona. Un estudi impulsat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, realitzat durant 2017 i 2018, que va ser lliurat a l’organisme el mes de març, no se li va fer arribar a l’Ajuntament de Tarragona fins al 25 de novembre. L’estudi va analitzar l’estat del conjunt arqueològic de Tarraco, on es va alertar de situacions com la de la muralla romana i el seu risc de col·lapse d’uns 350 metres. L’informe apuntava a més que, en set sectors en què està dividit el mur, hi ha zones que presenten alteracions del comportament estructural que poden suposar un risc de col·lapse. Per tot això, segons el grup polític «fa falta que es coneguin els fets pels quals la Generalitat no va actuar de manera immediata i quins van ser els motius de la seva demora a l’hora d’informar l’ajuntament». En la proposta acceptada a tràmit, el grup representat per la vendrellenca Yolanda López vol que la cambra catalana insti el Govern a «obrir una investigació per a conèixer quins són els motius pels quals no es va actuar de manera immediata sobre la situació de la muralla romana de Tarragona, a més de conèixer també les causes per les quals el Govern no va enviar de manera immediata l’informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat». En un segon punt, reclama que es presentin «els resultats d’aquesta recerca en termini màxim de 3 mesos en la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya. Segons es va fer públic el passat 13 de desembre, un informe tècnic alerta que uns 350 metres de la muralla romana de Tarragona tenen «risc de col·lapse». L’estudi analitza l’estat del conjunt arqueològic de Tàrraco. En alguns dels trams la situació és especialment greu i el document conclou que és «molt urgent l’actuació a nivell estructural en tots els trams de muralla que conserven el farciment», que són quatre dels vuit totals.