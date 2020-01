Detingut després d'atracar una botiga amb una pistola de fogueig a Tarragona

L'individu hauria amenaçat les persones que hi havia dins de l'establiment i hauria disparat dos trets

Actualitzada 20/01/2020 a les 13:37

Possible autor dels robatoris de SPiSP

Un home de 18 anys, veí de Tarragona, ha estat detingut aquest dissabte com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència.Cap a les vuit del vespres patrulla de la Guàrdia Urbana va ser alertada d'un intent de robatori a un establiment comercial del carrer Alguer, prop de la Tarraco Arena (TAP). L'individu sospitós portava una pistola amb què hauria amenaçat les persones que hi havia en aquell moment dins de la botiga i, fins i tot, hauria disparat dos trets.Minuts més tard, una altra dotació va localitzar al carrer Doctor Zamenhoff una persona que coincidia amb la descripció facilitada.Finalment la persona va ser detinguda a les 20.45 hores al passatge de Ferrer i Duran. Els agents van corroborar, a través de les imatges de les càmeres de seguretat del comerç del carrer Alguer, que era el mateix individu que hauria intentat cometre el robatori. A la persona detinguda se li van confiscar una perruca i una pistola de fogueig.La Guàrdia Urbana considera que és molt possible que la persona detinguda sigui la mateixa autora de diferents robatoris amb violència aquests dies al barri de Sant Pere i Sant Pau de la ciutat.Un d'ells va tenir lloc el dissabte en un supermercat del Bloc Colòmbia de Sant Pere i Sant Pau. Aquí l’autor dels fets va disparar una arma –que podria ser de fogueig– i es va escapar poc abans de les quatre de la tarda amb els diners de la caixa.